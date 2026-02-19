יד אבשלום ( צילום: Abir sultan/Flash90 )

לפני מספר שנים בחג סוכות פרסם צבי יצחקי בעיתון "הפלס" ריאיון מקיף עם הרב אהרן דרילמן, מורה דרך ומלמד בתלמוד תורה בחדרה, ובו הועלו ספקות חריפים בנוגע לזיהויים של קברי תנאים, אמוראים וצדיקים ברחבי ארץ ישראל.

קבר דן בן יעקב ( צילום: Flash90 )

לצד אלה הובא בראיון גם סיפור אנקדוטלי על מצבה הנושאת את הכיתוב "שמעון הצדיק", שלדברי המספר התבררה כמצבת סוס - פרט שמעורר תמיהה באשר למקומו בכתבה העוסקת בקברי תנאים וצדיקים.

טענות המרואיין

באשר לעלמא טען הרב דרילמן כי במהלך השנים הוחלפו שלטים באתר, וכי ייחוס הקברים לתנאים שונים נעשה לעיתים ללא בסיס מוצק.

ביחס למרדכי ואסתר ציין כי קיימים מספר קברים המיוחסים להם, וטען שהדבר אינו מתיישב עם דברי חז"ל שמרדכי עלה לארץ עם עזרא ונחמיה.

לגבי הרמח"ל נטען כי קברו בטבריה מבוסס על מכתב שמומחים מפקפקים באמינותו, וכי ייתכן שנקבר בכפר יאסיף.

קבר רבי מאיר בעל הנס ( צילום: David Cohen/Flash90 )

באשר לרבי מאיר בעל הנס הובאה טענה כי לפי הירושלמי מקום קבורתו בעיר חילה שבעיראק, וכי הציון בטבריה התבסס רק במאה ה־19 וזוהה בידי רועה ערבי שטען שרבי מאיר התגלה אליו.

גם זיהויי יד אבשלום, מערת צדקיהו וקברי הסנהדרין הוצגו בראיון כספקולטיביים.

עדות האריז"ל שהושמטה

הריאיון ערער גם על קברים שיש לגביהם מסורת ברורה ואף עדות מפורשת מפי האריז"ל.

בשער הגלגולים למהרח"ו נאמר בשם האריז"ל במפורש כי הרמב"ם קבור בטבריה, וכן מאשר האריז"ל כי רבי מאיר בעל הנס קבור בטבריה ונקבר בעמידה - לא רק אופן הקבורה, אלא עצם המקום.

ואולם בכתבה ב"הפלס" הובאה עדות האריז"ל באופן חלקי בלבד, תוך השמטת החלק המאשר את מיקום הקבר.

קבר רבי מאיר בטבריה: שער הגלגולים בכתב ידו של רבי משה ויטאל - נכדו של מהרח"ו - ובשוליו הערות מכתב ידו של החיד”א ( באדיבות: דיויד שפירו, הספרייה הלאומית, פרויקט כתיב )

קבר הרמב"ם בטבריה: שער הגלגולים בכתב ידו של רבי משה ויטאל - נכדו של מהרח"ו - ובשוליו הערות מכתב ידו של החיד”א ( באדיבות: דיויד שפירו, הספרייה הלאומית, פרויקט כתיב )

יד אבשלום

דוגמה בולטת בכתבה היא יד אבשלום.

בכתבה נטען כי מדובר במבנה מסוף ימי הבית השני, מאות שנים לאחר תקופת אבשלום בן דוד, קביעה הנשענת על מחקר ארכיאולוגי מודרני.

לכאורה עיתון המסתייג מן האקדמיה ומן הארכיאולוגיה, מאמץ כאן טענה מחקרית דווקא כאשר היא מערערת מסורת רבת־דורות.

קבר רבי אלעזר בן עזריה: מסורת קדומה שנשמטה

החמור מכל, לטענת המבקרים, הוא הפקפוק בקבר רבי אלעזר בן עזריה בעלמא.

במקרה זה קיימת שרשרת ארוכה של מקורות קדומים המעידים על קבורתו במקום:

רב אביתר הכהן גאון (1083), ר' בנימין מטודלה (המאה ה־12), ר' שמואל בן שמשון (1210), פיוט "קברי אבות" (המאה ה־13), וכן ספרי מסעות ומסורות מאוחרים יותר כגון "אלה המסעות", "תוצאות ארץ ישראל" ו"קבלת צדיקי ארץ ישראל".

קבר רבי אלעזר בן עזריה ( צילום: מאת Ariel Palmon - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0 )

מערת צדקיהו ( צילום: Michal Fattal / FLASH90 )

ביקורת הפורומים החרדים

בעקבות הריאיון נמתחה ביקורת בפורומים שונים (כפורום לתורה) על עיתון הפלס, ובעיקר על סיום הריאיון בו הובא ציטוט חריף מדברי מרן המהרי"ל דיסקין:

"כל המקומות הקדושים המקובלים מדור דור המה נאמנים ואמתיים… וכל מי שיתעקש להטיל ספקות באחד מכל המקומות הקדושים… הוא בכלל שוטה, רשע וגס רוח…".

כיצד כתבה המטילה ספק בקברי צדיקים רבים מסתיימת באזהרה חריפה כל כך מפני עצם הטלת הספק?!

תגובת הרב אהרן דרילמן: הרב אהרן דרילמן דחה את הטענות וציין כי השאלות שהועלו כבר נשאלו ונענו בעבר. לדבריו, המקורות שאוזכרו בכתבה אינם מכילים את המידע המיוחס להם, וקרא לבדוק אותם לעומק. הרב דרילמן הוסיף כי אין כל עדות מהאריז"ל על הקברים בטבריה, וכי הקבר הנדון מעולם לא יוחס לאבשלום בן דוד המלך. לדבריו דברי המהרי"ל דיסקין כוונתם אך ורק לגבי מעמדם של אתרי הקדושה המרכזיים - ובהם הכותל, קבר רחל, מערת המכפלה ומקום קבורת רשב"י.

מעיתון 'הפלס' נמסר: "בהוראת רבותינו, כעיתון של ציבור בני התורה הנאמנים לגדולי ישראל, אנו נמנעים באופן עקרוני מכל שיתוף פעולה עם אתרי האינטרנט".