אנו עסוקים בסוגיה הקשורה לימי חג הפסח, על הנס המופלא שנעשה לרבי אלעזר בן עזריה כמובא בחז"ל, על שצימח זקנו י"ח שורות והיה נראה כבן שבעים | רבינו ניסים גאון מביא בשם ירושלמי שר' אלעזר בן עזריה היה קירח וחסר שערות, וא"כ רבה הקושיה על דברי הבבלי על י"ח שורות של זקן שצימח לו בן לילה (פסח)
נס מופלא נעשה לרבי אלעזר בן עזריה - שצימח זקנו י"ח שורות והיה נראה כבן שבעים | האם ייתכן שראב"ע שיבח את עצמו שהיה ראוי לנס? ומה הפשט בדברי הרמב"ם שלא צימח זקנו כפשוטו אלא שמרוב עוצם התמדתו בתורה היה נראה כזקן כבן שבעים (יהדות)
