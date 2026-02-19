כיכר השבת
"עלול להיווצר כאוס"

הגר"י כהן מתריע: הסיעות החרדיות טרם ביטלו את רפורמת הכשרות של מתן כהנא 

הגאון רבי  יגאל כהן, חבר ויו״ר ועדת חקיקה של מועצת הרבנות הראשית מתריע מחדל מתמשך בביטול רפורמת הכשרות | שלוש שנים מאז הקמת הממשלה והסיעות החרדיות לא פעלו לבטל את הרפרומה למרות שמדובר בהתחייבות בחירות | ברבנות מזהירים: “חלון ההזדמנויות נסגר, “מי שלא פועל כעת – יתקשה מאוד לפעול אחר כך, לא בטוח שניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחור" (חרדים)

הגאון רבי יגאל כהן (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

חבר מועצת הרבנות הראשית ויו״ר ועדת החקיקה ברבנות הראשית, הגאון רבי יגאל כהן, מתריע במכתב רשמי לרבנים הראשיים לישראל ולראשי המפלגות החרדיות והדתיות מפני העיכוב המתמשך בביטול רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא, רפורמה שנחקקה בניגוד מוחלט לעמדת הרבנות הראשית לישראל.

כזכור, כל ראשי הסיעות החרדיות התחייבו עם הקמת הממשלה, לפני כשלוש שנים, לבטל את הרפורמה של כהנא אך עד עצם היום הזה טרם עברה חקיקה המבטלת את הרפורמה וברבנות חוששים כי בעתיד לא יהיה ניתן לבטל את הרפורמה.

במכתבו קובע הגר"י כהן כי הרפורמה פגעה במעמדה של הרבנות הראשית, יוצרת הרס במערך הכשרות וצפויה לגרום למכשול ולבלבול חמור בקרב ציבור שומרי הכשרות. כבר בעת חקיקת הרפורמה הזהירה הרבנות הראשית כי מדובר במהלך מסוכן, אך אזהרות אלו לא נשמעו.

חבר ה'מועצת' מדגיש במכתבו את הצורך הדחוף בהשבת הסמכות ההלכתית והפיקוח על הכשרות לידי הרבנות הראשית, וקורא לפעול לביטול הרפורמה ולהחזרת מערך כשרות ממלכתי אחיד וברור.

גורמים ברבנות הראשית מזהירים כי "שנת הבחירות הקרבה יוצרת דחיפות מיוחדת: לאחר פתיחת מערכת הבחירות, קידום מהלכים יסודיים לביטול הרפורמה יהיה כמעט בלתי אפשרי".

המכתב המלא

לדבריהם: "קיים חשש ממשי שהרפורמה תתקבע כעובדה מוגמרת והפיצול במערך הכשרות עלול להפוך לבלתי הפיך. כמו כן, לא בטוח שניתן יהיה “להחזיר את הגלגל לאחור” בממשלה עתידית".

“מי שלא פועל כעת – יתקשה מאוד לפעול אחר כך”, מזהירים הגורמים ברבנות ומזכירים כי "מועצת הרבנות הראשית קבעה בקונצנזוס של כלל רבני ישראל עם חקיקת הרפורמה כי יש לבטלה לאלתר, להשיב את הכשרות למסגרת ממלכתית אחידה ולמנוע תחרות מסחרית הפוגעת ביסודות ההלכה עמדה זו, מדגישים ברבנות, נותרה בעינה ללא שינוי".

בסיום מכתבו קורא הרב יגאל כהן לפעולה מיידית לביטול הרפורמה ולהשבת סמכויות הכשרות לרבנות הראשית, מתוך אחריות הלכתית וציבורית.

6
הסיעות החרדיות נכנסו לממשלה עם “שריפות” בוערות יותר תקציבי ישיבות גיוס מעמד בני הישיבותרפורמות משפטיות רפורמת הכשרות למרות חשיבותה ההלכתית נתפסה כ־נושא שניתן לדחות טעות קשה בדיעבד
אמיר
האם שמעת פעם על ניקוד?
דוד
כוונתך היא, כמובן, לסימני פיסוק.
אורח לרגע
5
ביטול הרפורמה מחייב חקיקה ראשית עימות ישיר עם בג״ץ התמודדות עם טענות לפגיעה בתחרות לחלק מהדרג הפוליטי היה ברור זה קרב משפטי ארוך ומלוכלך ולא כולם רצו לשרוף תחמושת עליו
צחי
4
דגל התורה ראו ברפורמה בעיה הלכתית, אך לא בוערת כמו גיוס חששו מהסתבכות משפטית שתפגע בנושאים אחרים סמכו יותר מדי על פקידות הרבנות שתאזן את הנזק אגודת ישראל פחות מחוברים רגשית לכשרות ממלכתית הסתמכות על בד״צים פרטיים תפיסה שהציבור שלנו ממילא לא ייפגע
שטרן

