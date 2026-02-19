חבר מועצת הרבנות הראשית ויו״ר ועדת החקיקה ברבנות הראשית, הגאון רבי יגאל כהן, מתריע במכתב רשמי לרבנים הראשיים לישראל ולראשי המפלגות החרדיות והדתיות מפני העיכוב המתמשך בביטול רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא, רפורמה שנחקקה בניגוד מוחלט לעמדת הרבנות הראשית לישראל.

כזכור, כל ראשי הסיעות החרדיות התחייבו עם הקמת הממשלה, לפני כשלוש שנים, לבטל את הרפורמה של כהנא אך עד עצם היום הזה טרם עברה חקיקה המבטלת את הרפורמה וברבנות חוששים כי בעתיד לא יהיה ניתן לבטל את הרפורמה.

במכתבו קובע הגר"י כהן כי הרפורמה פגעה במעמדה של הרבנות הראשית, יוצרת הרס במערך הכשרות וצפויה לגרום למכשול ולבלבול חמור בקרב ציבור שומרי הכשרות. כבר בעת חקיקת הרפורמה הזהירה הרבנות הראשית כי מדובר במהלך מסוכן, אך אזהרות אלו לא נשמעו.

חבר ה'מועצת' מדגיש במכתבו את הצורך הדחוף בהשבת הסמכות ההלכתית והפיקוח על הכשרות לידי הרבנות הראשית, וקורא לפעול לביטול הרפורמה ולהחזרת מערך כשרות ממלכתי אחיד וברור.

גורמים ברבנות הראשית מזהירים כי "שנת הבחירות הקרבה יוצרת דחיפות מיוחדת: לאחר פתיחת מערכת הבחירות, קידום מהלכים יסודיים לביטול הרפורמה יהיה כמעט בלתי אפשרי".