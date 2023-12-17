הגאון רבי יגאל כהן, חבר ויו״ר ועדת חקיקה של מועצת הרבנות הראשית מתריע מחדל מתמשך בביטול רפורמת הכשרות | שלוש שנים מאז הקמת הממשלה והסיעות החרדיות לא פעלו לבטל את הרפרומה למרות שמדובר בהתחייבות בחירות | ברבנות מזהירים: “חלון ההזדמנויות נסגר, “מי שלא פועל כעת – יתקשה מאוד לפעול אחר כך, לא בטוח שניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחור" (חרדים)
יו"ק ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, שמקדם את קבורת רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא, בהתייחסות ראשונה: "אני לא מכיר מודל תחרותי שבו ראש העיר בת-ים, יפנה את הזבל בקריית ביאליק בלי להרוויח מזה דבר" (חדשות)
ש"ס בראשות דרעי דורשת לבטל לחלוטין את 'רפורמת הכשרות' של מתן כהנא, שזכתה להתנגדות גורפת של הרבנות הראשית - אך בציונות הדתית בראשות סמוטריץ' מתעקשים שלא לבטלה לגמרי, אלא רק לבצע בה שינויים, תוך השארת החלקים שעשויים לייעל ולשפר את מערך הכשרות ואת תפקוד הרבנות הראשית (בארץ)
"שונא לומדי תורה", תקף ח"כ דוד אמסלם, בחריפות, והשר מתן כהנא עלה והתגונן: "אני שונא לומדי תורה? אני קורא לכל בחורי הישיבות, שמי שיכול ללמוד תורה - שיעזוב הכל וילמד" • וכיצד הגיב ח"כ אורי מקלב? • צפו (פוליטי)