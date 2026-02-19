כבר אין לי כוחות... איך להרגיש טוב למרות העומס? | צפו

אתה קם בבוקר כבר עייף. העבודה, הילדים, החשבונות, הלחצים – הכל סוחט ממך את הכוחות. אתה מרגיש שהחיים שלך גדולים עליך, שאתה עבד למציאות הזאת. איך בכלל אפשר להרגיש נינוח בתוך כל העומס הזה?
בפרשת תרומה מתגלה סוד שיכול לשנות את כל חוויית החיים שלך. יעקב אבינו שתל עצי שיטים במצרים – באמצע הגלות, באמצע הסבל, הוא נתן לעם ישראל תזכורת: אתם לא שייכים למקום הזה. אתם שייכים למשהו גבוה יותר.
בשיעור הזה מאת המרצה הרב יואב אקריש תגלה:
- למה העייפות והעומס לא באים רק מהבעיות – אלא מהתחושה שאתה חלק מהסיפור שלהן?
- איך לשתול "עצי ארז" בחיים שלך – רגעים שמזכירים לך מי אתה באמת
- הכלי הפשוט שיעזור לך לחיות בנינוחות למרות כל הלחצים
- איך תפילה נכונה יכולה להפוך אותך מ"עבד לחיים" ל"אדם חופשי"?
מפת דרכים לחיות חיים עם אנרגיה, נינוחות וחופש פנימי, גם כשהעולם סביבך תובעני.
0 תגובות