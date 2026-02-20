ארצות הברית השלימה כמעט את היערכותה למהלך צבאי אפשרי נגד איראן, ואף עשויה להיות מוכנה לפעולה כבר בסוף השבוע הקרוב – אך במקביל גוברת ההערכה כי מתקפה לא תצא לפועל בשלב זה. כך דווח בכלי תקשורת אמריקניים, על בסיס גורמים ביטחוניים ודיפלומטיים המעורים בפרטים.

לפי גורמים בממשל ששוחחו עם ה"וושינגטון פוסט", וושינגטון ממתינה בעיקר להגעת נושאת המטוסים “ג׳רלד פורד” והכוח הימי המלווה אותה לאזור, לאחר שהספינות כבר התקרבו למצרי גיברלטר. עם הגעתן, תוכל ארה״ב – אם תתקבל החלטה – לפתוח במתקפה נגד איראן בתוך ימים.

במקביל, גורמים אמריקנים ודיפלומטים אזוריים אמרו ל-CNN כי צבא ארה״ב עשוי להיות מוכן לתקוף כבר בסוף השבוע הנוכחי, אך לדבריהם לא נראה כי פעולה כזו תתרחש “בקרוב”.

הם ציינו כי שליח הבית הלבן למזרח התיכון, ג'ארד קושנר, עדיין מקווה להגיע להסכם גרעין עם איראן, אף שבישראל דורשים מתווה רחב יותר שיכלול גם את תוכנית הטילים הבליסטיים.

בארה״ב מדגישים כי למרות היתרון הצבאי הברור של ארה״ב וישראל, איראן עדיין מסוגלת להסב נזק משמעותי. שגריר ארה״ב בישראל לשעבר דניאל שפירו הזהיר כי מלחמה כזו כוללת “סיכונים חמורים”, בהם פגיעות בטילים בליסטיים שיכולות להרוג חיילים אמריקנים, וכן תגובות מצד שלוחי איראן באזור שעלולות להצית עימות רחב.

לדבריו: “הם בהחלט יספגו נזק נורא מתקיפות משולבות של ארה״ב וישראל, אבל זה לא אומר שזה ייגמר מהר או בצורה נקייה. יש לאיראן יכולת לכפות עלויות מסוימות גם בצד השני”.

גורמים המעורים בפרטים ציינו כי חלק מהחיילים האמריקנים במזרח התיכון עשויים להתפנות לבסיסים באירופה או בארה״ב כהיערכות מוקדמת, בעוד אחרים יישארו כדי להגן על מתקנים מפני מתקפות תגמול.

ב"וושינגטון פוסט" דווח כי לא ברור אם טראמפ אישר כבר פעולה צבאית, וכי הדיפלומטים סבורים שהלחץ הצבאי נועד בתחילה להביא את איראן לוויתורים – אך כעת מתרשמים כי טהרן אינה מוכנה לזוז מ“עמדות הליבה” שלה, כולל הזכות להעשיר אורניום.

דיפלומט אזורי אמר: “האיראנים תכננו להטביע אותם בפרטים טכניים ולדחות את התוכן. גישה מסורתית הייתה בונה על דיאלוג, אבל לטראמפ אין את הסבלנות לזה”. לדבריו, הסימנים להיערכות לעימות ממושך הפכו “מדאיגים מאוד”.

גם בתקשורת האמריקנית מעלים תהיות לגבי מדיניות הבית הלבן. ב"ניו יורק טיימס" ציינו כי ארה״ב מרכזת כוחות גדולים במזרח התיכון – הגדולים ביותר מאז מלחמת עיראק – מבלי שהממשל מסביר לציבור מה מטרת המהלך ומה צפויה להיות התוצאה. ב-CNN הדגישו כי טראמפ לא הציג פומבית יעד ברור למלחמה אפשרית ולא ניסה לגייס תמיכה ציבורית או פוליטית למהלך.

גורמים בבית הלבן מסרו כי הנשיא עדיין מעדיף פתרון דיפלומטי, אך הודו כי הסיכוי להסכם שיספק אותו הולך ופוחת. לפי CNN, גם העובדה שכוחות הצבא טרם קיבלו רשימת יעדים אפשריים לתקיפה מעידה כי טראמפ “טרם לחץ על ההדק” ולא הורה על פעולה צבאית ספציפית.