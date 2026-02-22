כיכר השבת
"קשה להביא אותם למקום הזה"

וויטקוף: "טראמפ סקרן לדעת מדוע איראן לא נכנעה" | באיראן הבהירו: "לא נרכין את ראשנו למרות הלחץ"

השליח המיוחד סטיב וויטקוף חשף: "הנשיא סקרן לדעת מדוע איראן לא נכנעה, קשה להביא אותם למקום הזה" | נשיא איראן: "לא נרכין את ראשנו למרות הלחץ מצד מעצמות העולם" | משטר האייתוללות שיגר איום מחודש: "כל פעולה לא שקולה נגד איראן תתקבל בתגובה מצערת. לא ניכנע לאיומים" (חדשות, בעולם)

ויטקוף (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

השליח המיוחד סטיב וויטקוף חשף הלילה (בין שבת לראשון) את התסכול של הנשיא דונלד טראמפ מהעובדה שאיראן לא נכנעה למרות הכוח הצבאי ששלחה למזרח התיכון.

בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' סיפר ו: "אני לא אשתמש במילה 'מתוסכל' כי הוא יודע שיש לו הרבה חלופות, אבל הנשיא סקרן לדעת מדוע הם לא נכנעו".

לדבריו, סקרן לדעת: "מדוע תחת לחץ מהסוג הזה עם כמות הכוח הימי שיש לנו שם, מדוע הם לא באו אלינו ואמרו 'אנחנו מצהירים שאנחנו לא רוצים נשק, וזה מה שאנחנו מוכנים לעשות'. קשה להביא אותם למקום הזה".

על הקווים האדומים של טראמפ, שיתף ויטקוף: "אני חושב שהנשיא - הוא נתן לג'ארד ולי הנחיות לפני שנסענו לשם. היו קווים אדומים: אפס העשרה. אנחנו חייבים לקבל בחזרה את החומר".

ויטקוף הדגיש: "הם אומרים שזה הכול למטרות תוכנית אזרחית, אבל בפועל הם העשירו הרבה מעבר לרמה הנדרשת לגרעין אזרחי. הם הגיעו ל-60%, והם כנראה במרחק של שבוע מחומר ברמה תעשייתית לייצור פצצה - וזה כבר מסוכן מאוד. אני לא יכול לאפשר את זה. זה משהו שהם יצטרכו לדבוק בו עד שיוכיחו לנו שהם יודעים להתנהג".

בתוך כך, נשיא , מסעוד פזשכיאן, התבטא הלילה: "אנחנו מסוגלים להתגבר על השלב הנוכחי. הניצחון יהיה שייך לעמנו האיתן", והצהיר: "לא נרכין את ראשנו למרות הלחץ מצד מעצמות העולם".

איברהים עזיזי, ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, כתב הלילה בחשבון ה-X שלו: "ארה"ב יודעת שאיראן לא שואפת למלחמה - אך מיומנת בניהולה, כל פעולה לא שקולה נגד איראן תתקבל בתגובה מצערת. לא ניכנע לאיומים".

בכיר בארצות הברית צוטט אמש ב'חדשות 12' כשאמר: "הנשיא טראמפ יהיה מוכן לקבל עסקה שתהיה משמעותית ושהוא יוכל למכור פוליטית בבית. אם האיראנים רוצים למנוע תקיפה הם צריכים לתת לנו הצעה שאי אפשר לסרב לה. האיראנים ממשיכים להחמיץ את חלון ההזדמנויות. אם הם ישחקו משחקים - לא תהיה לנו הרבה סבלנות".

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

זוכרים מה יצחק שמיר אמר? "ביבי מלאך חבלה" חורבן ישראל מגיע בקצב מואץ.
מלאך
מוזר שטראמפ חשב שהם יכנעו .. כנראה עוד לא הבין את המנטליות הפרסית, בכל מקרה, טוב שידע שמי שלא מוכן להתאמץ ולהוכיח שהוא חזק, בסוף יזלזלו בו ויחזיר את אמריקה לתקופת אובמה ואולי יותר גרוע .. כמה נשק שהוא מזרים ככה מגלה חולשתו
אריק
פרסיים סוחרים קשוחים
פשוט

