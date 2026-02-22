תקיפות של צה"ל באזור אלבקאע - פיקוד ומטה מערך הטילים של חיזבאללה. כולם חוסלו אמש. ( צילום: רשתות ערביות )

כוחות צה"ל העצימו בסוף השבוע את פעילותם הצבאית בלבנון בסדרת תקיפות רחבת היקף מהאוויר ומהים, שכוונו נגד צמרת מערך הטילים של חיזבאללה ומפקדות חמאס. המבצע, שחרג מהדפוס השגרתי של התקיפות הנקודתיות מאז הסכם הפסקת האש, הוביל לחיסולם של לפחות עשרה בני אדם בבקעת הלבנון ולפציעתם של עשרות.

אפילו נשיא לבנון, ג'וזף עאון, גינה את התקיפות הישראליות על חיזבאללה וכינה אותן "מעשה תוקפנות בוטה". המתקפה החלה בשעות הערב המאוחרות של יום שישי, כאשר מטוסי קרב תקפו שלוש מפקדות שונות של מערך הטילים של חיזבאללה באזור בעלבכ, ריאק, נבי שית ותמנין. על פי עדי ראייה וצוותי רפואה בלבנון, אחת התקיפות ביישוב ריאק השמידה קומה עליונה של מבנה בן שלוש קומות, בעוד תקיפה אחרת בעלי א-נהרי החריבה מבנה מאחורי סניף "אל-קרד אל-חסן". משרד הבריאות הלבנוני דיווח על עשרה הרוגים ו-24 פצועים, ביניהם נשים וילדים, בבקעת הלבנון לבדה.

מחנה הפליטים הפלסטיני בצידון - צילום: רשתות ערביות מחנה הפליטים הפלסטיני בצידון | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:20 מחנה הפליטים הפלסטיני בצידון ( צילום: רשתות ערביות )

במקביל לזירה האווירית במזרח המדינה, נרשמה פעילות חריגה בדרום לבנון: ספינות מלחמה של חיל הים תקפו מהים מפקדה של ארגון חמאס בלב מחנה הפליטים עין אל-חילווה שליד צידון. בתקיפה זו חוסלו שני פעילי חמאס, חוסיין נמר ובילאל אל-חטיב, שלפי צה"ל השתמשו במקום כדי לתכנן פיגועים נגד כוחות הצבא בתוך שטח לבנון.

מרכז הכובד של המבצע היה חיסול "המוח" הפיקודי של מערך הטילים של חיזבאללה. בין שמונת פעילי הארגון שנהרגו בבקע בולט שמו של חוסיין מוחמד יאגי, דמות בעלת משקל גבוה בארגון. יאגי הוא בנו של מוחמד יאגי, ממייסדי חיזבאללה ומקורבו האישי של המנהיג המנוח חסן נסראללה. לצדו חוסלו שני מפקדים מקומיים, עלי ומוחמד אל-מוסאווי, והמפקד הבכיר חסנין יאסר א-סבלאני.

המחבל הבכיר יותר שחוסל אמש - חוסיין מוחמד יאגי

בצה"ל הסבירו את הדחיפות שבפעולה: המפקדים שחוסלו עסקו בתקופה האחרונה בהאצת תהליכי מוכנות והתעצמות למתווים התקפיים ותכננו ירי מיידי לעבר שטח ישראל. גורמים צבאיים הדגישו כי פעילות המערך, האחראי בפועל על ירי הרקטות לישראל, היוותה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום ישיר על ביטחון אזרחי המדינה.

התזמון של המבצע מגיע בנקודת רתיחה אזורית, כאשר המתיחות בין ארצות הברית לאיראן גוברת על רקע המשא ומתן על תוכנית הגרעין של טהרן. בעוד הממשל הלבנוני בראשות נואף סלאם מתמודד עם ביקורת פנימית חריפה על גזירות כלכליות ומיסוי, התקשורת הלבנונית הגדירה את התקיפות הישראליות כ"טבח" המערער את המאמצים הדיפלומטיים.

בישראל, מנגד, המסר ברור: לא תתאפשר הקמת תשתיות אש חדשות בחסות הפסקת האש, והמחיר על ניסיונות כאלה ייגבה ישירות מהדרג הפיקודי הבכיר ביותר בשטח.