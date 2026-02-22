כיכר השבת
תיעוד ממיס

לא המן ולא אחשוורוש: ילדי 'חדרי התורה' התחפשו לספרי תורה מהלכים | מרהיב

מודל לחיקוי, מאות ילדי תשב"ר בבני ברק הפתיעו בתחפושת מקורית ומרגשת – ספרי תורה חיים • צפו בתיעוד, המהלך החינוכי של הנהלת הת"ת שהפך לשיחת היום בעיר • "השאיפה שלנו? שהילדים יבינו שהם בעצמם ספר תורה" (חרדים)

ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)

מחזה משובב עין קיבל את פניהם של הורי תלמוד התורה 'חדרי התורה' בבני ברק בסוף השבוע האחרון. בעוד הרחובות החרדיים מתמלאים כמידי שנה בתחפושות המסורתיות של דמויות המגילה, החליטו בהנהלת הת"ת לצעוד בנתיב חינוכי מקורי ויוצא דופן שהותיר את המשתתפים פעורי פה.

מאות "ספרי תורה" קטנים ומתוקים, לבושים במחלצות המדמות את מעילי ספרי התורה, גדשו את היכלי התלמוד תורה. היה זה חלק ממהלך חינוכי מעמיק שנועד להחדיר בלב הילדים את השאיפה הטהורה להיות דבקים בתורה ולהפוך הם בעצמם לספרי תורה מהלכים.

בהנהלת התלמוד תורה מסבירים כי מאחורי המיזם עומדת מחשבה חינוכית צרופה, במקום שהילדים יתמקדו בדמויות השליליות של המגילה כמו המן, אחשוורוש או עשרת בני המן, המטרה היא להציב בפניהם מודל לחיקוי חיובי ורוחני.

"אנחנו רוצים שהילד יראה לאן הוא שואף להגיע", אומר אחד המחנכים. "כשהילד מתחפש לספר תורה, הוא מרגיש את הקדושה, הוא מבין את האחריות, והוא מפנים שהתורה היא מרכז חייו. זה לא סתם בגד לפורים, זהו צעד חינוכי שנועד להטמיע בהם שאיפה לגדלות בתורה כל הימים".

המחזה המרהיב של מאות הילדים צועדים יחדיו כתהלוכה של ספרי תורה עורר התרגשות רבה גם בקרב עוברי האורח בעיר התורה והחסידות. רבים עצרו להביט בילדי החמד המקרינים טהרה ושמחה יהודית אמיתית, המזכירה לכולם מהו העיקר ומהו הטפל בימי הפורים.

ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)
ילדי חדרי תורה מחופשים (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

היסטוריה ואקטואליה

|

המאבק על הבית היהודי

|

תיעוד ממיס

|

בראשות גדולי ישראל

||
1

כיכר FM | האזינו

|

החרש לא נוכל

||
11

יוסי אליטוב מגיש:

|

צפו בתיעוד

||
2

ידו פרש צר

||
17

לחזק את הגחלת

|

שיעור מיוחד

|

נכנסו לפני עלות השחר

|

שיעור מיוחד לאדר

||
1

ההודעה המלאה

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר