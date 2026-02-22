מחזה משובב עין קיבל את פניהם של הורי תלמוד התורה 'חדרי התורה' בבני ברק בסוף השבוע האחרון. בעוד הרחובות החרדיים מתמלאים כמידי שנה בתחפושות המסורתיות של דמויות המגילה, החליטו בהנהלת הת"ת לצעוד בנתיב חינוכי מקורי ויוצא דופן שהותיר את המשתתפים פעורי פה.

מאות "ספרי תורה" קטנים ומתוקים, לבושים במחלצות המדמות את מעילי ספרי התורה, גדשו את היכלי התלמוד תורה. היה זה חלק ממהלך חינוכי מעמיק שנועד להחדיר בלב הילדים את השאיפה הטהורה להיות דבקים בתורה ולהפוך הם בעצמם לספרי תורה מהלכים.

בהנהלת התלמוד תורה מסבירים כי מאחורי המיזם עומדת מחשבה חינוכית צרופה, במקום שהילדים יתמקדו בדמויות השליליות של המגילה כמו המן, אחשוורוש או עשרת בני המן, המטרה היא להציב בפניהם מודל לחיקוי חיובי ורוחני.

"אנחנו רוצים שהילד יראה לאן הוא שואף להגיע", אומר אחד המחנכים. "כשהילד מתחפש לספר תורה, הוא מרגיש את הקדושה, הוא מבין את האחריות, והוא מפנים שהתורה היא מרכז חייו. זה לא סתם בגד לפורים, זהו צעד חינוכי שנועד להטמיע בהם שאיפה לגדלות בתורה כל הימים".

המחזה המרהיב של מאות הילדים צועדים יחדיו כתהלוכה של ספרי תורה עורר התרגשות רבה גם בקרב עוברי האורח בעיר התורה והחסידות. רבים עצרו להביט בילדי החמד המקרינים טהרה ושמחה יהודית אמיתית, המזכירה לכולם מהו העיקר ומהו הטפל בימי הפורים.