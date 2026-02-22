במערב העיר בני ברק נערך מעמד חנוכת הבית וקביעת מזוזה לבית המדרש המפואר של קהילת נכספה בראשות גדולי הדור הליטאיים..

בית המדרש 'נכספה' הוקם אך לפני שנים אחדות, בשכונה במערב העיר בני ברק, השכונה שהינה הוותיקה ביותר בבני ברק שינתה פניה כליל, עם בואם של עשרות רבות של משפחות אברכים בני עליה חניכי הישיבות להתגורר בשכונה בשנים האחרונות.

לקהילה הוקצה מבנה בתחילת רחוב רבי עקיבא. והרב ישעיהו גרינשפן ראש רשת הכוללים 'נרו יאיר' הוכתר כרב הקהילה.

במקביל להתפתחות הקהילה החלה עבודת בניית הבניין שלוותה בקשיים מרובים ובניסיונות מיוחדים, ובימים האחרונים זכו בני הקהילה לברך על המוגמר בסיום בניית בית המדרש שבקומה הראשונה.

גדולי ישראל טרחו ובאו לשמוח עם בני הקהילה ביום חגם. התרגשות מיוחדת נרשמה עם כניסתו של ראש הישיבה הגרב''ד פוברסקי להיכל בית הכנסת שהיה מלא מפה לפה, בשמחה של מצווה כובד רה"י בקביעת המזוזה תוך שהוא מאציל מברכותיו לנדיבי העם שסייעו ביד בני הקהילה להשלמת שלב זה של הבניה.

עוד שיא נרשם בעת כניסתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שבירך את המשתתפים שיזכו להמשיך לגדול בתורה ויראה כשאיפתם וכשאיפת לבבו של רב הקהילה.

בנוסף נשמעו דברי ברכה מהגאון רבי שמואל אליעזר שטרן רב מערב העיר אשר בני הקהילה זוכים לשמיעת שיעוריו המיוחדים בכל חג ומועד בהיכל בית הכנסת. וכן של הגאון רבי משה אהרן פינקוס רב קהילת האברכים שמעה תפילתי.

את משא הערב נשא המרא דאתרא הרה"ג ר' ישעיהו גרינשפן, שנשא דברי הודיה וברכה לקודשא בריך הוא על הארת פניו של מקום, אשר בפרק זמן קצר זכה בית הכנסת להיות משכן לשכינה למאות אברכים בני הקהילה, ובני הכוללים שעל ידה החל משעות הבוקר שקודם התפילה ועד שעות הלילה המאוחרות, ובמהלך כל היום כולו מהווה המקום אבן שואבת לתורה ולתפילה.

עם סיום דבריו העניקו הגבאים תשורה מיוחדת לנדיב 'שטר קבלה' עליו חתמו מאות באי המקום שקיבלו על עצמם להתחזק בכבוד ובמורא מקדש מעט, לזכותם הנצחית של התורמים, את השטר מעטרת כבוד חתימתם הנדירה של גדולי ישראל שבעצמם ביקשו ליטול אף הם בחיזוק המיוחד עם בני הקהילה.