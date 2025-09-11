בעבר, חלום הדירה היה נגיש יותר. היום, מחירי הנדל"ן בישראל הרקיעו שחקים, במיוחד סביב ירושלים. אך כעת, בגבעת זאב, קיימת הזדמנות נדירה לחזור למציאות.

מה ההזדמנות הבלתי רגילה? חברת גרין פארק, מהמובילות בישראל בתחום הייזום והבנייה משנת 2013, יוצאת במבצע ייחודי: קבוצת רכישה לשכונה חרדית חדשה, "נוף הגבעה", בלב שכונת אגן האיילות. מדובר בהזדמנות לרכוש זכות לדירה ב-500,000 ₪ בלבד, עם תשלום ראשוני של 140,000 ₪ בלבד! את היתרה ניתן לשלם בהמשך.

למה לא תמצאו הצעה כזו בשום מקום אחר? פרויקט "נוף הגבעה" מציע חיסכון מוערך של למעלה ממיליון ש"ח ממחירי הדירות באזור ירושלים! זוהי הזדמנות לרכוש נכס עתידי במחיר שפשוט לא קיים בארץ.

קהילה מושלמת עבורכם, 10 דקות מירושלים! השכונה החדשה ממוקמת בגבעת זאב, מרחק 10 דקות בלבד מקניון רמות בירושלים, עם נוף מרהיב וגישה מהירה לכביש 443. היא מתוכננת להיות מותאמת במלואה לאורח החיים החרדי, עם כל השירותים הקהילתיים שאתם צריכים: בתי כנסת, מוסדות חינוך איכותיים ומרכזים מסחריים. אתם מצטרפים לקהילה איכותית, שקטה וצומחת בלב אזור מתפתח.

כשגדולי הדור בודקים וממליצים – זו הזדמנות שלא מפספסים! אחד מהרוכשים הראשונים והמכובדים בפרויקט הוא הרב חיים מאיר הורוביץ שליט"א, אב"ד דז'יקוב ואב"ד לענייני ממונות באגן האיילות. הרב בדק בקפידה את כל פרטי העסקה, הקרקע והחברה המארגנת – והחליט לא רק לרכוש בעצמו, אלא גם להמליץ לקרוביו ובני משפחתו להצטרף, מתוך אמון מלא במיזם.