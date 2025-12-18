( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

מהומות הענק בירושלים, בהשתתפות מאות מפגינים חרדים מול שוטרים - נמשכו היום (חמישי) שעות ארוכות. בוצעו גם מעצרים, ולפחות 13 שוטרים נפצעו. 'כיכר השבת' מגיש סיכום של האירועים - שלב אחר שלב.

הכל החל הבוקר בסביבות השעה 11, כאשר פקח עירוני רשם דו"ח חנייה לצעיר חרדי ליד רחוב בר אילת בירושלים. לדברי הפקח, במהלך רישום הדו"ח, צעירים ניסו לעזור לצעיר החרדי והחלו לתקוף אותו, בעטו בגופו ואיימו על חייו. אמרו לו כי אם יעז לחזור למקום - ישחטו אותו. הפקח העביר דיווח על האירוע למוקד המשטרה, ובעקבות כך הוזעקו שוטרי תחנת לב הבירה למקום ועצרו את החשוד. אבל זה היה רק ההתחלה. התברר שהצעירים החרדים נחשבים לעריקים, בעקבות אי התייצבותם בלשכות הגיוס. השוטרים ביקשו להעביר אותם למשטרה הצבאית. בינתיים החלו מאות מפגינים חרדים להתעמת עם שוטרים, במקביל לניסיונות לחלץ את העצור. חפצים הושלכו לעבר שוטרים ונזק נגרם לניידת המשטרה. כוחות משטרה נוספים ולוחמי מג"ב הוזעקו לסייע בעקבות ההתפרעויות.

המשטרה עדכנה היום כי במהלך האירוע נפגעו 13 שוטרים באורח קל, ו-5 מהם פונו לטיפול רפואי בבית חולים. בנוסף נגרם נזק משמעותי ל-4 כלי רכב משטרתיים.

עוד נמסר מהמשטרה: "‎במהלך פעילות הכוחות ובהתאם לעצימות הפרת הסדר, בוצע שימוש באמצעים שונים שייעודם הוא טיפול בהפרת סדר שכזאת, ביניהם - שימוש באלות, רימוני הלם וגז, מכת"ז ועוד".

ארבעה חשודים לפחות נעצרו בידי המשטרה, בהם החשוד שתקף בתחילת האירוע, על פי החשד, את פקח העירייה. העצורים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

"בשל האירועים, קיים סממ"ז ירושלים תנ"צ רונן עובדיה הערכת מצב בשטח האירועים האלימים והורה על המשך הפעולות להשבת הסדר, מיצוי פעולות חקירה לאיתורם של מעורבים והשבת מרקם החיים לתושבי האזור בהקדם", ציינו במשטרה.

"נדגיש לצד זאת, כי בשל הפרת סדר אלימה זאת, תפעל המשטרה תוך מיצוי חקירתי מודיעיני על מנת להגיע אל חשודים נוספים שנטלו חלק בהתפרעויות אלו היום, חקירתם ובהתאם - מיצוי הדין עמם.

"יכיר כל עבריין אלים הפוגע בביטחון ושלום הציבור, ופגיעה בשוטרים בפרט, כי משטרת ישראל תדע להגיע לכל מקום בו יאותר, תחקור את מעורבותו עד תום ותמצה עמו את הדין".

הקיצונים החרדים תיארו את האירוע מנקודת מבטם: "האירוע התחיל בעימות בין צעיר חרדי לפקח עירוני, שמצידו הזעיק את המשטרה דרשה מאותו צעיר ומעוד שני בחורי ישיבה תעודות זהות, לאחר שהתברר שהם עריקים עיכבה אותם המשטרה בהמתנה למשטרה הצבאית.

"לאחר שמערכות "החוטפים הגיעו" ו"צבע שחור" הוציאו הודעות על ניסיון ההסגרה, הזדרזו השוטרים בשטח וניסו לעצור את הבחורים ולהסיעם לתחנת משטרת לב הבירה ושם להמתין למשטרה הצבאית, אולם לפני שהספיקו לבצע את זממם התחילו זורמים למקום המוני מוחים שמנעו את המעצר, בעקבות כך שיחררה המשטרה את שני הבחורים שנעצרו רק בשל עריקותם והמשיכו את הענין האזרחי בלבד מול הצעיר שהתעמת עם הפקח.

"אולם בשלב זה כבר היה מאוחר, ובמקום התפתחה מחאה ומהומה גדולה שכללה עימותים עם כוחות המשטרה שמצידם הגיבו באלימות קשה ומזעזעת. עסקני המלחמה בגיוס מגיבים בקורת רוח ומזהירים כי המשך ההתנכלות המשטרתית לציבור החרדי והמשך ניסיונות המעצר מצד המשטרה הצבאית רק יוסיפו דלק למדורה שכבר בוערת".

