מהומות קשות ידעה היום (חמישי) העיר ירושלים, כאשר למרבה הצער כ-13 שוטרים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי, במקביל להשחתת רכוש משטרתי בהיקף ענק.

במקביל, תיעוד מטריד אחד לפחות שפורסם גם כאן ב'כיכר השבת' העלה סימני שאלה קשים אודות הטיפול המשטרתי בהפגנות אלו, כאשר הציפייה המינימלית מהמשטרה האוכפת את החוק - היא לכבד אותו בעצמה.

בתוך כך, אחר הצהריים פרסם חבר הכנסת נאור שירי פוסט בו קרא לירות במפגינים המשליכים אבנים על חיילים.

בפוסט שפרסם חבר הכנסת שירי, צורפה כתבה של כתב 'ויינט' לירן תמרי עם הכותרת:

"מתפרעים חרדים רוגמים אוטובוס עם חיילים בירושלים, המשטרה מנסה לפזרם".

שירי כתב בתגובה: "13 שוטרים פצועים. ניידות הפוכות. אוטובוס של צה"ל נרגם באבנים. כל מפגין שזורק אבן על חייל צה״ל צריך לסיים את היום עם כדור בברך. לא פחות".