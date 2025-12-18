כיכר השבת
דמנו הותר

חבר הכנסת מיש עתיד קורא לירות באש חיה במפגינים "המשליכים אבנים לעבר חיילים"

לאחר המהומות היום בירושלים שהסתיימו בפציעתם של 13 שוטרים, במספר ניידות שהושחתו ובמקביל תיעוד בלתי נתפס של אלימות משטרתית, חבר הכנסת מיש עתיד קרא לפתוח באש חיה לעבר מפגינים "המשליכים אבנים לעבר חיילים" (חדשות) 

נאור שירי (צילום: ערוץ כנסת)

מהומות קשות ידעה היום (חמישי) העיר ירושלים, כאשר למרבה הצער כ-13 שוטרים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי, במקביל להשחתת רכוש משטרתי בהיקף ענק.

במקביל, תיעוד מטריד אחד לפחות שפורסם גם כאן ב'כיכר השבת' העלה סימני שאלה קשים אודות הטיפול המשטרתי בהפגנות אלו, כאשר הציפייה המינימלית מהמשטרה האוכפת את החוק - היא לכבד אותו בעצמה.

בתוך כך, אחר הצהריים פרסם חבר הכנסת נאור שירי פוסט בו קרא לירות במפגינים המשליכים אבנים על חיילים.

בפוסט שפרסם חבר הכנסת שירי, צורפה כתבה של כתב 'ויינט' לירן תמרי עם הכותרת:

"מתפרעים חרדים רוגמים אוטובוס עם חיילים בירושלים, המשטרה מנסה לפזרם".

שירי כתב בתגובה: "13 שוטרים פצועים. ניידות הפוכות. אוטובוס של צה"ל נרגם באבנים. כל מפגין שזורק אבן על חייל צה״ל צריך לסיים את היום עם כדור בברך. לא פחות".

מענין אם זה כולאת קפלןל
ללל
יש פתגם שמה שיושב לחכם בלב מתגלגל לטיפש בלשון, (באידיש זה מתחרז ונשמע יותר מוצלח), צריך להבין שזה מה שחושבים כנראה גם החברים שלו, לו לא היה מספיק שכל לא להוציא את זה מהפה, וסביר שגם הוא לא אמר את מה שהוא באמת חושב כי הוא הגביל את זה לכדור בברך ולא למקומות אחרים ודי לחכימא.
רעות
הכותרת דמנו הותר , בעייתית , מכיון שמראה היא את השייכות לזילזול בחיילי צהל, כמובן שגם דבריו הם טעות , אך צריך להיות באיזון בין שתי הדברים
אנונימי
כולל קפלן
אנחנו בעד אבל
חחח... מצחיק שכשחבר'ה מצד מסויים של המפלגות החרדיות אומרים אותו דבר ויותר מזה אז לאף אחד לא בדיוק אכפת אבל כשזה מגיע מצד אחר של הפוליטיקה פתאום "דמנו הותר" וכן בינינו בלב כל אחד יודע מה נאמר על חילול ה' בעניין מה מכפר עליו... אבל שוין... כאמור למי זה זה בדיוק אכפת... מחללי ה' בפרהסיא ימשיכו להפגין ו
משה
הוא צודק, אין מקום לזרוק אבנים על חיילי צהל
חנוך
נורא פשוט: לא תעצרו אותנו, לא נזרוק עליכם אבנים! פייר?
איש
על ערבים חס ושלום לא לעצבן אותם על הקפלניסטים חס ושלום הם היו בעד סרבנות והחרדים רוצים ללמוד תורה בשקט אז צריך לירות עליהם זה הראש של החולה נפש שבכנסת פשוט יהודי ששונא את עצמו ולא יכול ליראות חרדים שמזכירים לו את סבא שלו עם הפאות
אריאל
זה לא על לימוד תורה!!! זה על עבריין חניה שנתן מכות לפקח.
ארתחשסתא
נו מה מצפים יש ע ת י ד מה עם המילואמניק שהעלילו עליו יושב במעצר בטענה שהיכה מחבל נוחבה די לכל מגידי העתידות המדומינים כמה מדמנה יש במדינה הוי הוי הוי.
אלמוני
תקשיבוו אתם צודקים בקטע של האלימות של המשטרה אבל אנחנו לא טלית שכולה תכלת הייתה גם אלימות מצד המפגנים יש 13 שוטרים פצועים(וכמה מהמפגנים.??) אי אפשר לדרוש ולהגיד שהם לא בסדר בעשה שמפגנים פצעו שוטרים קודם באו נדרוש מעצמינו!!
דודי
לנו זה נשמע מזעזע אבל לחילונים רבים זה בסדר. אנחנו מנותקים ולא יודעים מה חושבים עלינו חילונים.
שמואל

