"פרשנויות של שנאת חרדים"

מודה ועוזב | אחרי הקריאה "לירות להם בברך": חבר הכנסת שירי חזר בו מהציוץ המקומם

חבר הכנסת נאור שירי שקרא מוקדם יותר לירות באש חיה במפגינים אשר משליכים אבנים על חיילים, חזר בו מהציוץ ואף מחק אותו | שירי כתב אחרי המחיקה: "מחקתי כי המדינה שלנו נמצאת על הקצה - וכל פרשנויות שנאת החרדים לא היו מטרת הציוץ" (חדשות, חרדים)

ח"כ נאור שירי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד שקרא מוקדם יותר לירות כדור בברך של משליכי אבנים על חיילים ברקע הפגנת החרדים בירושלים, חזר בו מהציוץ, מחק אותו ופרסם הסבר.

"מחקתי את הציוץ", כתב שירי בפוסט חדש, לאחר שמחק את הפוסט הקודם שקרא לפתוח באש, בהקשר להפגנה חרדית.

הוא הסביר כי "התמונה שבה במדינת ישראל רוגמים חיילים ושוטרים באבנים זה אירוע שלא נתפס ומשול לאירוע טרור בעיניי", כתב שירי.

הוא הוסיף וכתב כי "אם אבן הייתה פוגעת בחייל והוא היה נפגע חלילה, בטוח שהשיח היה שונה לחלוטין לגבי גבולות ההפגנה", בכך ניסה להסביר את דבריו הקודמים בהם קרא לפתוח באש חיה.

"מחקתי", כתב שירי, "כי המדינה שלנו נמצאת על הקצה - וכל פרשנויות שנאת החרדים לא היו מטרת הציוץ".

ומודה ועוזב ירוחם.

1
לא ירוחם ולא נעליים. מה גם שהוא לא ''עזב'' חטאו. עשית את הפשלה. תיגמלו מההרגל המגרחך של ''לחזור בכם''. זה לא עובד מבחינה ציבורית.
יאיר

