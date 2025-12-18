כיכר השבת
ניידות משטרה הושחתו

מהומת ענק בירושלים: המשטרה משליכה רימוני הלם לעבר חרדים | שוטרים נפצעו, מפגינים נעצרו 

עימותים קשים כעת בין עשרות חרדים לכוחות משטרה גדולים - סמוך לצומת אפיריון במרכז ירושלים | באופן חריג, המשטרה השליכה רימון הלם על מפגינים, דיווחים על שוטרים שנפצעו במקום | המשטרה טוענת שהרקע לעימות הוא בשל דו"ח חנייה שהסתבך, הקיצוניים טוענים כי היה ניסיון מעצר עריק | המפגינים בתגובה הפכו והשחיתו ניידות כוחות גדולים במקום (חרדים)

עימותים עם המשטרה כעת בירושלים (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

בשעה זו (חמישי) נערכים עימותים קשים, בין עשרות חרדים לשוטרים שהגיעו למרכז ירושלים, המשטרה טוענת כי העימותים החלו בגלל דו"ח חניה שהסתבך, הקיצוניים טוענים שזה בגלל מעצר עריק. בחור ישיבה שהיה מעורב בעימותים - נעצר על ידי המשטרה

העימותים החלו ברחוב חנה בירושלים ולאחר מכן נמשכו קרוב לרחוב על הכהן פינת ירמיהו, מה שמכונה בירושלים "צומת אפיריון".

במערכת "צבע שחור", התקבלה התרעה כי המשטרה מנסה לעצור שלושה בחורי ישיבות ולהסגירם למשטרה הצבאית, לאחר ההדעה, הגיעו למקום עשרות חרדים, חלקם מישיבה חסידית סמוכה וחלקם קיצוניים, שהחלו להתעמת עם המשטרה, במסגרת העימותים, אחד הבחורים שהיו במקום - נעצר בשל ההתפרעות.

זריקת הרימון הלם על ידי המשטרה (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

תושב האיזור מספר ל'כיכר השבת': "אין שום קשר למעצר עריק, אחת החנויות קיבלה דו"ח מפקח של העירייה, והאירוע התגלגל לשמועות לא קשורות - כביכול המשטרה מגיעה לאיזור על מנת לעצור בחורים עריקים מישיבת טשעבין, אבל ודאי שזה לא נכון".

על פי הדיווחים מהשטח, מספר שוטרים נפצעו כתוצאה מהעימותים עם המפגינים. השוטרים נפצעו באורח קל. המפגינים השליכו על השוטרים אשפה ושאר מרעין בישין והמשטרה השתמשה ברימוני הלם כדי לפזר את המפגינים.

לפי דיווחים עדכניים עולה כי האירוע אכן החל כדו"ח עירוני - כאשר בשלב מסוים התברר לשוטרים כי המעוכבים הם עריקים. או אז התלהטו הרוחות לאחר שהשוטרים שקלו להעביר את המעוכבים לידי המשטרה הצבאית.

מדוברות המשטרה נמסר: "במהלך השעה האחרונה החלו מתפרעים רבים להפר סדר ולתקוף את השוטרים ברחוב חנה בירושלים, זאת לאחר שבמקום בוצעה אכיפה ונרשם דו"ח פיקוח עירוני".

"כוחות רבים", נמסר בהודעה: "נוספים הוזעקו למקום והותקפו אף הם תוך יידוי אבנים וחפצים שגרמו לפציעתם של שלושה שוטרים באורח קל, ונזק רב נגרם למספר ניידות. כוחות המשטרה ומג"ב פועלים כעת להשבת הסדר תוך שימוש באמצעים לפיזורם של המתפרעים".

עוד נמסר: "כל הפרת סדר באשר היא, ובפרט כזאת הפוגעת בשלום הציבור והשוטרים, תזכה לתגובה מהירה, נחושה ובלתי מתפשרת, פתיחה בחקירה ומיצוי הדין עם העומדים מאחורי המעשים".

בשיחות סגורות מסרה המשטרה כי "נחצה קו אדום" בהתפרעויות האלימות של המקומיים כלפי המשטרה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: ״אני מגנה בכל תוקף את התפרעויות הקיצוניים בירושלים. תקיפת שוטרים על ידי אזרחים פורעי חוק זה קו אדום. אני מחזק ומגבה את שוטרי משטרת ישראל, הפועלים לילות כימים במסירות ובנחישות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל והסדר הציבורי.״

מדיווחים משטרתיים עולה כי משטרת ירושלים החליטה להעלות מסוק לאוויר, כדי לקבל תמונת מצב רחבה על המהומות המתרחשות בשעה זו בלב העיר ירושלים.

במקביל, הפיקוד הבכיר של משטרת ירושלים קיבל החלטה להזרים כוחות נוספים לזירת ההתגוששות, כאשר האירוע מקבל גוון של מלחמת רחוב בין חרדים לשוטרים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

17
המשטרה טוענת נחצה קו אדום ברור כי כחול־לבן כבר היה תפוס
עוזיאל
16
חילול ה" גדול
יהודה ליברזון
מה החילול ה'? לעצור בחורים.
ישראל
הדרך של המחאה היא חילול השם לא הסיבה שבגללה מוחים
יג
15
כאיש דתי אני מתביש בכם אם ככה נראה יהוד מעטים יבחרו באפשרות הזאת
עוז
אז תתביש
ישראל
14
עצוב. זה לא הגיוני ששוטר יהודי יפחד להיכנס לרחוב מרכזי בירושלים, יותר ממזרח העיר.
יוסי
אני יותר מפחד ללכת ליד שוטרים מאש ערבים למרות שלא הייתי לעולם בהפגנה
יאיר
13
חבל מאוד שהגענו למצב, שכל פתיל קשר מקפיץ אלפי אנשים שאינם מודעים. האשמה הינה של היועצת המשפטית וכנופיית שלטון בית המשפט השמאלניים, שמעוניינים להפיל את ביבי. כשכל תלמיד ישיבה הוא עבריין, זוהי התוצאה.
יהודי
12
חניון ירושלים הופך לזירת קרב רימוני הלם במקום תו חניה מה הלאה תו חניה בצפון סיני?
יאיר
11
פשוט מרתק יוצא להחנות את האוטו חוזר עם דו״ח ואז מג״ב רץ רימוני הלם עפים, ושלושה שוטרים נפגעים קל רק בישראל כל חניה היא הרפתקה
הלפרין
10
פשוט מופלא יוצא להחנות חוזר עם דו״ח ואז מג״ב ורימוני הלם. בירושלים אין חניה בלי אקשן ואין אירוע בלי התרגשות רק אצלנו עושים מזה סיפור של סבא לסבא הבא
ינון
9
דו״ח חניה בירושלים? אצלנו זה לא סתם כרטיס זה הפתיחה למלחמה פח זבל אחד עף שלושה שוטרים נפצעו קל והעיר כולה במתח אנחנו רגילים לרעש אבל זה יותר דרמטי מכל מסיבה של שבת חמות אצל הסבא
עובדיה
8
אי אפשר להתחיל ללמוד בלי שהפח יתחיל לטלטל את השכונה דו״ח חניה הפך לשיעור בהתרגשות עם רימון הלם במקום תפילת מנחה
חיים
7
אם הרבי היה רואה כמה שוטרים באים על פח הוא היה עושה מזה טיש
יאיר
6
אם על חניה אתם מאבדים שליטה איך אתם עם פשיעה? רימון הלם = פתרון רגשי לבעיה לוגית
שמעון
5
בושה היום להיות חרדי. איפה הנהגת הציבור, איפה הרבנים??? איך בחור ״חרדי״ מסוגל להתנהג כאחרון הפושעים. אוי אוי אוי
אבי
4
למה לא מפעילים כוח נגד הפורעים? איזה משטרה חלשה
אדי
3
שלושה שוטרים נפגעו קל זאת תשובה די קלאסית למה קרה כשפח לא הסכים לשתף פעולה
פנחס
2
שלושה שוטרים נפצעו קל קל?! הם נראים כמו אחרי קרב בסרט ג’ונג׳יטסו מול פח וזה רק פח אחד אני אומר תנו להם קפיצה עם ג׳ט פק לנחיתה רכה אולי הפח יתנצל בסוף
תמר
1
השר בן גביר מגנה?! תראו אותו מגן! אני רואה אותו עומד קופץ מנפנף ידיים כאילו הוא מנסה לעצור פח זבל שממריא לשמיים כל ירושלים רועדת מהגנה אבל בעיקר מהחוסר שקט של הפח
בכר

