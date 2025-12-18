עימותים עם המשטרה כעת בירושלים ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

בשעה זו (חמישי) נערכים עימותים קשים, בין עשרות חרדים לשוטרים שהגיעו למרכז ירושלים, המשטרה טוענת כי העימותים החלו בגלל דו"ח חניה שהסתבך, הקיצוניים טוענים שזה בגלל מעצר עריק. בחור ישיבה שהיה מעורב בעימותים - נעצר על ידי המשטרה

העימותים החלו ברחוב חנה בירושלים ולאחר מכן נמשכו קרוב לרחוב על הכהן פינת ירמיהו, מה שמכונה בירושלים "צומת אפיריון". במערכת "צבע שחור", התקבלה התרעה כי המשטרה מנסה לעצור שלושה בחורי ישיבות ולהסגירם למשטרה הצבאית, לאחר ההדעה, הגיעו למקום עשרות חרדים, חלקם מישיבה חסידית סמוכה וחלקם קיצוניים, שהחלו להתעמת עם המשטרה, במסגרת העימותים, אחד הבחורים שהיו במקום - נעצר בשל ההתפרעות.

זריקת הרימון הלם על ידי המשטרה ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

תושב האיזור מספר ל'כיכר השבת': "אין שום קשר למעצר עריק, אחת החנויות קיבלה דו"ח מפקח של העירייה, והאירוע התגלגל לשמועות לא קשורות - כביכול המשטרה מגיעה לאיזור על מנת לעצור בחורים עריקים מישיבת טשעבין, אבל ודאי שזה לא נכון".

על פי הדיווחים מהשטח, מספר שוטרים נפצעו כתוצאה מהעימותים עם המפגינים. השוטרים נפצעו באורח קל. המפגינים השליכו על השוטרים אשפה ושאר מרעין בישין והמשטרה השתמשה ברימוני הלם כדי לפזר את המפגינים.

לפי דיווחים עדכניים עולה כי האירוע אכן החל כדו"ח עירוני - כאשר בשלב מסוים התברר לשוטרים כי המעוכבים הם עריקים. או אז התלהטו הרוחות לאחר שהשוטרים שקלו להעביר את המעוכבים לידי המשטרה הצבאית.

מדוברות המשטרה נמסר: "במהלך השעה האחרונה החלו מתפרעים רבים להפר סדר ולתקוף את השוטרים ברחוב חנה בירושלים, זאת לאחר שבמקום בוצעה אכיפה ונרשם דו"ח פיקוח עירוני".

"כוחות רבים", נמסר בהודעה: "נוספים הוזעקו למקום והותקפו אף הם תוך יידוי אבנים וחפצים שגרמו לפציעתם של שלושה שוטרים באורח קל, ונזק רב נגרם למספר ניידות. כוחות המשטרה ומג"ב פועלים כעת להשבת הסדר תוך שימוש באמצעים לפיזורם של המתפרעים".

עוד נמסר: "כל הפרת סדר באשר היא, ובפרט כזאת הפוגעת בשלום הציבור והשוטרים, תזכה לתגובה מהירה, נחושה ובלתי מתפשרת, פתיחה בחקירה ומיצוי הדין עם העומדים מאחורי המעשים".

בשיחות סגורות מסרה המשטרה כי "נחצה קו אדום" בהתפרעויות האלימות של המקומיים כלפי המשטרה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: ״אני מגנה בכל תוקף את התפרעויות הקיצוניים בירושלים. תקיפת שוטרים על ידי אזרחים פורעי חוק זה קו אדום. אני מחזק ומגבה את שוטרי משטרת ישראל, הפועלים לילות כימים במסירות ובנחישות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל והסדר הציבורי.״

מדיווחים משטרתיים עולה כי משטרת ירושלים החליטה להעלות מסוק לאוויר, כדי לקבל תמונת מצב רחבה על המהומות המתרחשות בשעה זו בלב העיר ירושלים.

במקביל, הפיקוד הבכיר של משטרת ירושלים קיבל החלטה להזרים כוחות נוספים לזירת ההתגוששות, כאשר האירוע מקבל גוון של מלחמת רחוב בין חרדים לשוטרים.