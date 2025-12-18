שני ערבים שתקפו לפני כשנה יהודי בתחנת דלק ביוקנעם, לעיני בתו הקטנה, עדיין לא העומדו לדין. כך נמסר היום (חמישי) מארגון 'חוננו', המייצגים את המותקף. הם גם פנו למשטרה בדרישה שיעצרו את שני החשודים.

האירוע התרחש כאמור לפני כשנה, והתוקפים תקפו את החרדי לאחר שניסו לעקוף אותו בתור לקופה. הערבים היכו את היהודי בכל חלקי גופו ונמלטו מהמקום. למרות תיעוד התקיפה עד כה לא הועמדו התוקפים כאמור לדין.

עו"ד חיים בלייכר מארגון 'חוננו' מתאר במכתבו למשטרה את האירוע הקשה: "מרשי הגיע לתחנה לתדלק, ונכנס לחנות יחד עם בתו הקטנה, על מנת לקנות לה ממתק.

"בעודו עומד בתור הגיעו שני בני מיעוטים וניסו לשלם לפניו מבלי לחכות לתורם, אך הקופאית לא אפשרה זאת. בתגובה יצאו הללו החוצה, ולאחר רגע קצר חזרו כשבידי אחד מהם בקבוק זכוכית.

"החשודים ניגשו למרשי ולבתו, והחלו לקלל ולאיים עליו, תוך כדי טענות אמירות ואזכור המילים "יאהוד" ולאחר מכן החלו לתקוף אותו במכות קשות. אחד מהם הכה באגרוף בראשו, ושניהם הפליאו בו מכות בכל חלקי גופו. כתוצאה מהתקיפה סבל מרשי מנפיחות וסימני חבלה בראשו".

עו"ד בלייכר מסר: "מדובר בתופעה של ממש. תקיפת יהודים אכזרית אנטישמית על ידי פורעים ערבים אך בשל כך שהיהודי סרב לבקשה שלהם או לא בא להם טוב בעין. התקיפות מבוצעות אף כשמדובר באב שאוחז את ביתו הפעוטה בידיו. לטרור אין גבולות של אכזריות. תקיפה כזו זה טרור לכל דבר ואנו מצפים להעמדת הדין של התוקפים בגין תקיפה ממניע לאומני והותרתם מאחורי סורג ובריח לשנים רבות".