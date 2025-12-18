דרמת ענק בדרכים לאומן: אלפי חסידי ברסלב העושים את דרכם בשעות האחרונות לעיר אומן, כדי לשהות בשבת חנוכה סמוך לציון הקדוש של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, נקלעו לשיבושים קשים. מעבר הגבול פלאנקה, ציר מרכזי עבור הנוסעים המגיעים דרך מולדובה, נסגר הרגע לחלוטין בעקבות המצב הביטחוני.

הסגירה הגיעה בעקבות הפצצה רוסית כבדה שאירעה בשעה האחרונה באזור דרום מערב אוקראינה. רשויות הביטחון הודיעו כי התקיפה התרחשה בסמיכות לצירי תנועה מרכזיים, מה שהוביל להכרזה על האזור כ"שטח מסוכן". כל תנועת האוטובוסים והרכבים במעבר פלאנקה הופסקה באופן מיידי, ונוסעים שכבר הגיעו למקום נדרשו לבצע פרסה ולשוב על עקבותיהם.

עם קבלת הדיווחים על הדרמה בגבול, פנה רבה של אומן, הרה"ג רבי יעקב גאן, בקריאה דחופה לציבור הנוסעים: "אני קורא לכלל הנוסעים להישמע להוראות הרשויות ולא לנסות בשום אופן להגיע דרך מעבר פלאנקה. מדובר בעניין של פיקוח נפש ממש. יש לבצע פרסה ולנסוע דרך מעבר הגבול מוגילוב בלבד". הרב הדגיש כי אין להקל ראש בהנחיות, גם אם הדבר כרוך בעיכובים ואי-נוחות משמעותית.

ממרכזי ההכוונה של חסידי ברסלב נמסר כי בשלב זה מעבר מוגילוב פודולסקי פועל כסדרו, והוא הנתיב הבטוח ביותר לכניסה לאוקראינה. עם זאת, בעקבות נהירת האלפים למעבר החלופי, צפויים עומסים כבדים ועיכובים של שעות ארוכות.