בית המשפט הפלילי בנאנטר שבצרפת גזר היום (חמישי) עונש של שנתיים וחצי מאסר בפועל על מטפלת אלג’יראית בת 42, לאחר שהורשעה בניסיון להרעיל משפחה יהודית שאצלה הועסקה. בנוסף נגזר עליה איסור שהייה בצרפת למשך חמש שנים לאחר ריצוי עונשה.

על פי הכרעת הדין, המטפלת שפכה חומרים רעילים ומוצרי ניקוי לבקבוקי שתייה – בהם יין, מיצים ואלכוהול – וכן למזון של בני המשפחה. בדיקות מעבדה העלו כי מדובר בחומרים מסוכנים ובעלי השפעה קורוזיבית, שעלולים היו לגרום לנזק חמור לבריאות.

האירוע התרחש בחודש ינואר 2024. המטפלת, ששהתה בצרפת באופן בלתי חוקי והייתה תחת צו גירוש (OQTF), הודתה במהלך החקירה כי ידעה שהחומרים עלולים לגרום כאבים, אך טענה כי לא התכוונה לגרום למוות. לדבריה, פעלה מתוך כעס ומתיחות סביב תנאי העסקתה.

במהלך המשפט נחשפו גם התבטאויות קשות שלה כלפי בני המשפחה, בהן אמרה כי “לא הייתה צריכה לעבוד אצל יהודייה, זה רק הביא לה בעיות”.

עם זאת, בית המשפט קבע כי הראיות אינן מספיקות כדי לקבוע חד-משמעית שמדובר בעבירה שבוצעה ממניע אנטישמי – ולכן לא החמיר את העונש על בסיס זה.

עורכי דינה טענו כי מדובר במעשה פלילי חמור אך כזה שנבע מקונפליקט אישי וכלכלי, ולא משנאה דתית או לאומנית. מנגד, בני המשפחה הביעו אכזבה מהעובדה שהמניע האנטישמי לא הוכר רשמית בגזר הדין.

הפרשה עוררה הדים בצרפת, על רקע העלייה החדה באירועים אנטישמיים בשנים האחרונות, והציתה מחדש את הדיון הציבורי סביב אכיפת צווי גירוש ואבטחת משפחות יהודיות במדינה.