נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הוכיח בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שגם אמירה קצרה באנגלית עם מבטא צרפתי כבד יכולה לכבוש את העולם.

במהלך נאומו, הכיר מקרון בכך שאירופה "לפעמים איטית מדי, בטח" (for sure). "לפעמים היא צריכה רפורמה, בטח". המילה "בטח" הזו, שזכתה להדגשה מיוחדת עם מבטא מוגזם, ואף נאמר "מעט מגוחך", הפכה בן רגע ללהיט ויראלי.

התגובות לא איחרו לבוא. אפילו חשבון הטוויטר הסאטירי של משרד החוץ הצרפתי, "French Response", צייץ בציניות על חשבון הבוס: "Fo shur."

גל של טי-שירטים, רמיקסים אלקטרוניים וג'אזיים, ואלפי פארודיות נולדו מהמצב. מספיק לכתוב את צמד המילים בטוויטר או טיקטוק והתוצאות כולן עוסקות במקרון.

מעניין לראות כיצד מבטא צרפתי באנגלית נתפס באופן שונה.

בצרפת, הוא נתפס לעיתים, באופן לעגני, כהשתקפות של המוניטין הצרפתי הירוד בשפות זרות.

לעומת זאת, בקרב מדינות דוברות אנגלית, זה נחשב לניצוץ של "שיק צרפתי". לעיתים, מבטא כזה אף יכול לעזור לביטוי להפוך פופולרי.

כך או כך, נשיא צרפת שאינו פופולרי ברפובליקה בלשון המעטה, זכה לכמה ימי חסד עם משקפי טופ-גאן ו-Foshur אחד משעשע.