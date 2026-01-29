אירוע אנטישמי חמור התרחש בשכונת פורסט הילס שבקווינס, ניו יורק, כאשר שליח חב"ד, הפועל עם הקהילה היהודית הבוכרית באזור - הותקף באלימות קשה בעת שהיה בדרכו לבית הכנסת.

התקיפה אירעה ביום שלישי השבוע, היום הבין־לאומי לציון השואה - מה שהוסיף חומרה מיוחדת לאירוע והגביר את הזעזוע בקרב הקהילה היהודית בעיר.

לפי פרטי החקירה, הרב דוד שושן, בשנות השלושים לחייו, אב לשלושה ילדים, צעד לבדו בשעות הבוקר לעבר בית הכנסת המקומי, כשהוא לבוש בלבוש יהודי מסורתי.

בשלב מסוים, בסמוך לצומת רחובות מרכזית בשכונה, ניגש אליו אדם זר, החל להטיח בו קללות קשות בעלות אופי אנטישמי, ובהמשך עבר לאלימות פיזית.

החשוד היכה את הרב באגרופים בחזה ובפנים. הרב הצליח לצלם את החשוד, וזה נעצר כעבור זמן קצר בתחנת רכבת תחתית סמוכה.

הרב סיפר לאתר ABC7 New York: "אמרתי שזה לא יכול להיות, ושאני חייב להילחם בחזרה ולהחזיר לו. מצאתי את עצמי בתוך קרב שמעולם לא חוויתי. אתה יודע, אני לא לוחם, אני רב כאן. מצאתי את עצמי מתגלגל על הרצפה בשלג, מקבל אגרוף לפנים".

לטענת המשטרה החשוד במעשה אינו יציב נפשית והוא ישלח להערכה פסיכיאטרית. השופט הורה על שחרור החשוד, תחת פיקוח.

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני גינה את התקיפה. בפוסט ברשת X הוא כתב: "אני מזועזע מהתקיפה האנטישמית על רב בפורסט הילס. ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה, תושבי ניו יורק עמדו בפני אמת כואבת: אנטישמיות אינה נחלת העבר - זוהי סכנה נוכחית הדורשת פעולה מכולנו. אין מקום לאנטישמיות בעירנו. אני עומד בסולידריות עם תושבי ניו יורק היהודים והממשל שלי מחויב לעקור את השנאה הזו מהשורש".