חבית חומר נפץ בירושלים

מהומה רבתי בלב ירושלים: ניידת משטרה הופכה על צדה בסמטאות, לאחר שפקח עירוני ובלשים ניסו לעכב צעיר חרדי. הצעיר, שזעק "עריק אני", הזעיק למקום מאות מאנשי "העדה" שחסמו את הכוחות בגופם. עשרה שוטרים נפצעו מיידוי חפצים, בעוד המשטרה מפעילה יד קשה עם מכת"זיות ואלות. תיעוד שחורך את הרשת: מפגין צעיר נצפה מעשן ברוגע מול שוטר המפליא בו מכות אלה, בתמונה שמסמלת את הנתק המוחלט בין הציבור לממסד. השר בן גביר תקף: "פורעי חוק".

המצוד הלילי: 'צבע שחור' הקפיץ את המפגינים

לילה של פשיטות משטרתיות: אנשי המשטרה הצבאית פשטו באישון ליל על בתי תלמידי ישיבות, בני עדות המזרח, בהרצליה ובהוד השרון. מערכת 'צבע שחור' של הפלג הירושלמי הופעלה מיידית, ועשרות פעילים נהרו לבתים ובלמו בגופם את המעצרים. הכוחות נסוגו בבושת פנים ללא ה'עריקים'. במקביל, בכלא 10 נגזרו 17 ימי מאסר על הבחור יצחק רביבו; בצה"ל מתעקשים: "האכיפה נמשכת ללא מפריע", אך בשטח הגזרה רותחת.

'גזירת הגיוס': הגר"ד לנדו במשא חיזוק

דברי אלוקים חיים בהיכל: "פשע נורא": ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע אמש לישיבת 'רבנו חיים עוזר' למסור שיחת חיזוק בעקבות מעצר תלמיד הישיבה. במילים חריפות קבע ראש הישיבה: "כל גזירותיהם יתבטלו כעפרא דארעא".

ברקע, סוערות הרוחות בעולם התורה הספרדי לאחר חשיפת "הסכם שפירא", לפיו המשטרה הצבאית נמנעת ממעצרים בריכוזים ליטאיים ומתמקדת בבני עדות המזרח בערים המעורבות.

חברי מועצת חכמי התורה והראש"ל הגר"י יוסף במתקפה: "אפליה חמורה על עוון לימוד התורה".

אש להבה בחיפה: הריקוד הסוער של המשפיע

אורות חנוכה בבירת הצפון -- מעמד רווי הוד בחיפה: מאות מכל גווני הקשת נהרו להיכל 'סערט ויז'ניץ' למעמד הדלקת נרות בראשות המשפיע הרה"צ רבי מיילך בידרמן. רגעי השיא נרשמו כשהמשפיע נטל את החנוכייה בידיו ופרץ בריקוד דבקות סוער בין הקהל כשהוא "מלהיב את הלבבות". במקביל, תיעוד מרגש הגיע מראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שהדליק נרות וזימר יחד עם בני הישיבה בערגה ובדבקות, כשהמוני תלמידים צובאים על הפתחים.