התקרית בשיעורו של הגר"י כהן ( צילום: דביר אפרתי )

תיעוד מרהיב, משעה מיוחדת בצילו של הגאון רבי יגאל כהן, בעת מסירת השיעור השבועי, כשאחד העוברים ושבים התפרץ באמצע שיעורו, וצרח על הרב בזעם מילים לא יפות ומכובדות, לאחר שלדבריו אחד הרכבים של משתתפי השיעור חסם לו את המעבר למשאית שהובילה סחורה.

הרב, במקום לענות לו על אתר, הורה ברגע אצילי למאות התלמידים למלאות פיהם מים, אף על פי שבשנייה היו יכולים להוציא אותו מבית הכנסת בוש ונכלם, בחר הרב בשתיקה, תוך שהוא מציין לכל הנוכחים, זה מה שאנו לומדים כעת. בהמשך פצח הרב בשירה אדירה "והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב".

התיעוד המיוחד משיעורו של הגר"י כהן ( צילום: דביר אפרתי )

דביר אפרתי, מתלמידיו המובהקים של הרב, סיפר ל'כיכר': "הרב, שמפורסם באהבתו לכל יהודי, הראה לנו לשתוק ולא להגיב, למרות שחלק ראו בכך חוצפה של האדם הנ"ל. במסר הזה הרב החדיר בנו איך לנהוג ברגעים מורכבים כאלו – בשתיקה ובגדלות רוח".