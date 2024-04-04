הילדים שלנו לומדים הרבה לפני שהם פוגשים את המורה הראשון בחייהם, והרבה אחרי הצלצול האחרון | דרך האופן שבו אנו מגיבים לאכזבה, מתייחסים לאנשים חלשים, מדברים על כסף או מתמודדים עם ויכוח - אנחנו מלמדים אותם שיעורי חיים שאין להם מבחן בסוף השנה אך חשיבותם היא לאין ערוך | מחקרים עדכניים מגלים עד כמה סגנון ההורות, הדינמיקה בבית והשיחות הקטנות סביב השולחן מעצבים את אישיות הילד, את המוטיבציה שלו ללמוד ואף את יכולותיו החברתיות (פסיכולוגיה)
הרבה פעמים אנחנו דורשים מהילדים דרישות רוחניות גבוהות, בו בזמן שאנחנו רחוקים משם מבחינה רוחנית. מקרה כזה הגיע לידי המטפל מרדכי רוט, כאשר האישה הרגישה שחוסר הרוחניות של הבעל פוגעת בבית ובחינוך (מגזין כיכר)