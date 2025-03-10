מודל לחיקוי, מאות ילדי תשב"ר בבני ברק הפתיעו בתחפושת מקורית ומרגשת – ספרי תורה חיים • צפו בתיעוד, המהלך החינוכי של הנהלת הת"ת שהפך לשיחת היום בעיר • "השאיפה שלנו? שהילדים יבינו שהם בעצמם ספר תורה" (חרדים)
ימי הפורים כבר כאן ואווירתם
מורגשת בכל פינה |
מנהג ההתחפשות שכה מאפיין את אווירת החג קדם לחג הפורים רבות בשנים | מי מוזכר בתנ"ך שהתחפש? איזו תחפושת הצליחה
ואיזו נכשלה?
מי התחפש לשוטה,
מי רק כיסה את פניו ומי
התחפשה לאלמנה?
(יהדות ואקטואליה)
מנהג
התחפושות בפורים נזכר בדברי רבותינו ונוהג בישראל מדורות קדמונים. טעמים רבים
נאמרו בביאור מנהג זה, כל אחד מהם מעלה רובד נוסף במשמעותו |ליקטנו כאן עשרה טעמים
נפלאים המבוססים על דברי חז"ל וגדולי הפוסקים, המסבירים את שורש המנהג
ועניינו (יהדות ואקטואליה)