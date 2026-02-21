קול צהלה ורינה במאה שערים: חסידות תולדות אהרן לובשת חג, אך לא מדובר במועד מן המניין, אלא במבול של שמחה ששוטף את הקהילה בבת אחת. בעקבות התקנה המפורסמת של החסידות בשנים האחרונות, לפיה בחורי שיעור ב' בישיבה גדולה אינם ניגשים לעולם השידוכים לפני חודש אדר, נפרץ הסכר בסוף השבוע האחרון בפרץ של שמחה יהודית אותנטית.

פרט מרתק מגלה את עוצמת המשמעת, מתברר כי בחלק מהמקרים, גם כאשר נסגר שידוך במהלך חודשי החורף, נשמר הדבר בסודי סודות. המחותנים, החתן והכלה נוצרים את הסוד בליבם ואינם מגלים אותו לאיש, אפילו לא לבני המשפחה הקרובים ביותר!

כל זאת נעשה כדי לשמור על ריכוזם של חבריו של החתן בישיבה, וכדי למנוע הפרעה לסדרי הלימוד. רק עם בוא חודש אדר יוצאת הבשורה לאור. אז, בבת אחת, מתוודעים בני המשפחה לשמחות.

בגיליון הקהילה הרשמי שיצא לקראת שבת, התבשרו החסידים על הנתון הבלתי נתפס, לא פחות מ-83 שידוכים נסגרו בתוך שבוע אחד בלבד בקרב בני הקהילה, בלי עין הרע.

המשמעות בשטח היא כמעט דמיונית, אין כמעט משפחה אחת בחסידות שאין לה קרוב משפחה מדרגה ראשונה, גיס או בן דוד שחגג השבוע "לחיים". רחובות מאה שערים וסמטאותיה הפכו למצעד אחד גדול של מגשי מזל טוב, פרחים וקולות שירה הבוקעים מהבתים.