כיכר השבת
אירוע ראשון בהיכל הגדול

מתנה מהחסידים לרבּ'ה | מעמד הכנסת ספר תורה ההיסטורי במכנובקא בעלזא

המוני חסידי מכנובקא בעלזא חגגו ביום חמישי האחרון במעמד הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי כלל החסידים לזכותו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא • המעמד ההיסטורי נערך לראשונה בהיכל בית המדרש החדש ההולך ונבנה, בשילוב שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)

הכנסת ס"ת במכנובקא בעלזא
הכנסת ס"ת במכנובקא בעלזא| צילום: צילום: שוקי לרר
הכנסת ס"ת במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)

תחושות עילאיות של שמחה אופפות עדיין את חסידי מכנובקא בעלזא בארץ ובעולם, לאחר המעמד הכביר וההיסטורי של 'הכנסת ספר תורה' שנערך ביום חמישי האחרון. ספר התורה המהודר נכתב ביוזמתם ובתרומתם של כלל החסידים, זקנים עם נערים, אשר התאחדו יחדיו כדי להעניק מתנה רוחנית יקרה לכבודו ולזכותו של מנהיג הקהילה, מורם ורבם האדמו"ר ממכנובקא בעלזא.

החגיגות החלו כבר בשעות הצהריים של יום חמישי, עת התאספו נכבדי החסידות ותומכיה בהיכל הכולל שבבניין התלמוד תורה ברחוב השל"ה, למעמד 'סיום כתיבת האותיות'. כיוון שהמקום היה צר מהכיל את ההמונים, הוקמו מסכי ענק ברחובה של עיר שאיפשרו לקהל הרב לעקוב אחר רגעי כתיבת האותיות האחרונות על ידי האדמו"ר ורבני ונדיבי החסידות.

עם סיום הכתיבה, יצאה התהלוכה המפוארת ברוב שירה וזמרה. רחובות בני ברק, השל"ה, ברטנורא וחזון איש – לבשו חג ועוטרו בתאורה חגיגית ומאירה לכבודה של תורה. המוני ילדי החסידות, אוחזים בלפידים, ליוו את ספר התורה תחת החופה בריקודים סוערים ובתופים ובמחולות, כשמעגלים מעגלים של חסידים מקיפים את ספר התורה בדרכו אל בית המדרש הגדול.

שיאו של המעמד נרשם עם הגעת התהלוכה לבניין בית המדרש הגדול ברחוב האדמו"ר מגור. לראשונה מאז תחילת עבודות הבנייה של בניית הבניין הענק, זכו החסידים לחגוג בתוך ההיכל החדש בקומה העליונה. למרות שהמבנה עדיין בשלבי בנייה, עמלו העסקנים לילות כימים כדי להכשיר את המקום, להתקין פארנצ'עס גבוהות ובמה מרשימה לאדמו"ר, מה שאיפשר לכלל החסידים לחזות בריקודין קדישין של האדמו"ר במעמד ההקפות שערך בלהב אש קודש בשיא ההתלהבות.

לאחר הכנסת ספר התורה לארון הקודש, הסבו הקהל לסעודת מצווה ששולבה עם שמחת השבע ברכות המרכזית לנכד האדמו"ר. הסעודה נערכה באולם שבקומה התחתונה של הבניין, שהוכשר במהירות שיא מיד לאחר החתונה שנערכה לילה קודם לכן.

