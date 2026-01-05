מאסק: "הצלחנו! נוכל להשיב לנכים את היכולת ללכת"

מאסק פרסם בסוף השבוע הצהרה נועזת במיוחד, שלפיה Neuralink מתקרבת לפריצת הדרך שתאפשר לבני אדם עם שיתוק מלא "להחזיר לעצמם את היכולת להזיז את גופם באופן טבעי". לדבריו, המערכת שפותחה בחברה מסוגלת לגשר על הפגיעה שבין המוח לעמוד השדרה, ולשחזר את המסלול העיצבי שאבד לאחר פציעה. "אני משוכנע שבשלב זה ניתן להשיב תפקוד גוף מלא בעזרת Neuralink," כתב מאסק ברשת X. הוא הסביר כי מנקודת מבט פיזיקלית, אין מניעה "לשחזר תקשורת עצבית מלאה" גם במקרים קשים במיוחד.

הטכנולוגיה שעליה מבוססת ההבטחה כוללת ממשק מוח-מחשב בשם N1, עם 1,024 אלקטרודות זעירות המחוברות ל־64 חוטים דקים במיוחד שמושתלים ישירות בקליפת המוח. רובוט ניתוחי ייעודי מבצע את ההשתלה בדיוק מיקרוסקופי, כאשר כל חוט דק מזהה אותות חשמליים הנוצרים בעת שהנבדק רק חושב על תנועה.

נכון לסוף 2025, Neuralink כבר ביצעה השתלות ב־12 מטופלים ברחבי העולם, שצברו יחד יותר מ־15,000 שעות שימוש. המטופל הראשון, נולנד ארבו (29), ששיתוקו נגרם בתאונת צלילה, הצליח לשלוט בסמן מחשב, לשחק במשחקי וידאו ואף לתפעל זרוע רובוטית - רק באמצעות מחשבותיו.

במקביל לניסויים הקליניים, החברה צפויה - לפי מאסק - לעבור לייצור המוני ב־2026. הניתוחים יבוצעו כמעט באופן אוטומטי על ידי רובוטים, ובשיטה שתאפשר העברת החוטים דרך קרום המוח מבלי להסירו. Neuralink גייסה עד כה כ־650 מיליון דולר ומרחיבה את הניסויים לקנדה, בריטניה ואיחוד האמירויות.

בנוסף מודיעה החברה על פיתוח מתקדם נוסף - מערכת "Blindsight", שנועדה להשיב ראייה לעיוורים - שקיבלה לאחרונה אישור מיוחד מה־FDA כ״מכשיר פורץ דרך״. מאסק העריך כי עד סוף 2026 תושתל המערכת בקרב למעלה מאלף מטופלים ברחבי העולם.