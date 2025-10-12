עולה שלב. נוירולינק של מאסק ( צילום: Shutterstock )

חברת נוירולינק של אילון מאסק, הידועה בזכות פיתוחי שבבים להשתלה מוחית, חתמה על הסכם שכירות חמש-שנתי במבנה עצום בדרום סן-פרנסיסקו, המשתרע על פני כ-13,400 מ"ר. בכך היא מחדדת את המגמה של חזרתו של מאסק לפעילות ענפה בזירת ההייטק של קליפורניה, אחרי שבשנים האחרונות העביר את מטות טסלה ו-SpaceX לטקסס. הצעדים החדשים מגיעים בזמן בו גם חברת הבינה המלאכותית החדשה של מאסק, xAI, מחפשת שטחי משרדים נרחבים באזור המפרץ.