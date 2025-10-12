חברת נוירולינק של אילון מאסק, הידועה בזכות פיתוחי שבבים להשתלה מוחית, חתמה על הסכם שכירות חמש-שנתי במבנה עצום בדרום סן-פרנסיסקו, המשתרע על פני כ-13,400 מ"ר. בכך היא מחדדת את המגמה של חזרתו של מאסק לפעילות ענפה בזירת ההייטק של קליפורניה, אחרי שבשנים האחרונות העביר את מטות טסלה ו-SpaceX לטקסס. הצעדים החדשים מגיעים בזמן בו גם חברת הבינה המלאכותית החדשה של מאסק, xAI, מחפשת שטחי משרדים נרחבים באזור המפרץ.
הבניין, שעמד ריק מאז 2023 בשל קיפאון בענף הביוטק המקומי, יהפוך כעת למוקד מרכזי לקידום ניסויים קליניים בפיתוח האימפלנט המהפכני שמיועד לסייע לנפגעי שיתוק ומחלות דגנרטיביות. נכון להיום, 12 מטופלים ברחבי העולם כבר עברו השתלת שבב של נוירולינק, וברשימת ההמתנה ממתינים אלפים לתורם.
נכון לאוקטובר 2025, נוירולינק נמצאת בשלהי שלב הניסויים הראשונים בבני אדם. החברה הגישה לאחרונה מאמר ראשון וביקורת עמיתים למגזין המדעי NEJM ובו תיעוד תוצאות מהמטופלים הראשונים. הנשיא והמייסד-שותף ד"ר די-ג'יי סיאו ציין שהמטרה עד סוף השנה היא להכפיל את מספר המושתלים ל-25, במקביל להרחבת הניסויים לאירופה.
במקביל, החברה מתכננת לשגר בחודש הקרוב ניסוי פורץ דרך לשיקום דיבור - שבב המאפשר לאנשים עם פגיעות דיבור לתרגם מחשבות לטקסט. ה-FDA האמריקאי העניק לתוכנית זו סיווג 'פריצת דרך', מה שיכול להאיץ את תהליכי האישור והפיתוח.
מהמטופלים המדווחים עולה כי חוויית השימוש בממשק מוח-מכונה מוצאת ביטוי מעשי ואף יומיומי: ממוצע שעות השימוש במערכת עומד על 7.5 שעות ביום, ויש משתמשים המפעילים את השבב מעל 100 שעות בשבוע. מהירות התגובה של המערכת נמדדה כמהירה פי עשרה מתגובה פיזיולוגית רגילה - הישג טכנולוגי מהותי בשדה מדעי המוח.
התרחבותה של נוירולינק ותנועת המשרדים של xAI מסמנות חזרה שמרימה את פרופיל עמק הסיליקון כמרכז למדע מתקדם - למרות תנודתיות ושיעורי תפוסה נמוכים בשוק הביוטק המקומי. כעת, מסמן מאסק את האזור כיעד אסטרטגי מחדש, תוך שהוא משיק תהליכים מרובי היקף יחד עם פעילות ניסיונית נרחבת בתחומי הבריאות והעתידנות הטכנולוגית.
