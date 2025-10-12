כיכר השבת
החות'ים מצהירים: הפסקת התקיפות על ישראל מותנית בהסכם עם חמאס

ארגון הטרור של החות'ים בתימן הודיע כי יפסיק שיגור טילים וכטב"מים לעבר ישראל בהתאם להסכם שנחתם ברצועת עזה, אך מזהיר כי חזרה לפעילות תתרחש אם ההסכם לא ימומש במלואו | בישראל עוקבים (בעולם)

ממשלת החות'ים בימים עליזים יותר (צילום: רשתות ערביות)

החות'ים בתימן הודיעו היום (ראשון) כי יפסיקו את התקיפות נגד ישראל, בתנאי שישראל תממש את ההסכם להפסקת האש מול .

חבר הלשכה המדינית של הארגון, חזאם אל-אסד, צוטט בכלי תקשורת ערביים ואמר: "החות'ים יפסיקו לירות טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר ישראל אם תוכנית טראמפ להסדר בעזה תתממש במלואה".

מנהיג , עבד אל-מליכ אל-חות'י, התייחס לנושא בשבוע שעבר ואמר כי ארגונו "יעקוב מקרוב אחרי עמידתה של ישראל בהסכם הפסקת האש עם עזה", והוסיף כי "אם ישראל לא תעמוד בו – נחזור לתמוך בעזה בכל הדרכים העומדות לרשותנו".

לפני כשבועיים שיגרו החות'ים טיל בליסטי לעבר ישראל. מערכות ההגנה האוויריות יירטו את הטיל בהצלחה, לאחר שהאזעקות הופעלו במרכז הארץ, בירושלים ובשפלה. בעקבות האירוע הופסקה זמנית הפעילות בנתב"ג, אך לא דווח על נפגעים או נזק.

ההצהרה הנוכחית מדגישה את המורכבות הדיפלומטית של המזרח התיכון, בהשפעת ההסכמות האחרונות בין ישראל לחמאס, בתיווך ארצות הברית, מצרים וקטאר.

גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי המהלך של החות'ים עשוי להקל על עימותים נוספים בגבולות הדרום והמרכז, אך מזהירים כי העמידה בתנאי ההסכם תהיה קריטית לשמירה על ההפסקת האש.

