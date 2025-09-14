באישור ה-FDA: שעון ה-Apple Watch יזהה יתר לחץ דם בשלב מוקדם

במהלך השבוע האחרון אפל קיבלה אישור תקדימי ממינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) להשקת מערכת התראות מהפכנית ליתר לחץ דם בשעוני ה-Apple Watch, אשר תופעל בשבוע הבא במסגרת עדכון watchOS 26. שלא כמו מד לחץ דם רגיל, הפיצ’ר פועל ברקע ומנטר את תגובת כלי הדם לפעימות הלב לאורך זמן, ומעדכן משתמשים במקרה של דפוסי לחץ דם גבוהים ועקביים - מה שעשוי להציל חיים עבור מיליוני אנשים שלא אובחנו קודם לכן.

הפיצ’ר יהיה זמין ביותר מ-150 מדינות, ובמיוחד בארה”ב ואירופה, וייכלל בשעון ה-Apple Watch Series 9 ומעלה, וכן ב-Apple Watch Ultra 2 והלאה - כך שגם משתמשים ותיקים יוכלו ליהנות מהכלי החדש מבלי להידרש לשדרוג מידי של החומרה.

הטכנולוגיה מבוססת על אלגוריתמים של למידת מכונה שפותחו בהתבסס על נתונים של מעל מאה אלף משתתפים ומחקרים קליניים עם יותר מ-2,000 נבדקים, והראו רגישות גבוהה של כ-95% באיתור לחץ דם תקין. המערכת מיועדת לגילאי 22 ומעלה ללא אבחנה קודמת של יתר לחץ דם, ולנשים שאינן בהריון.

במקרה של התרעה, ההנחיה היא להיעזר במד לחץ דם רגיל במשך שבוע ולספק את המידע לרופא המטפל - בהתאם להמלצות האיגוד הקרדיולוגי האמריקאי. קרדיולוגים מכל רחבי העולם, כמו ד”ר הרלן קרומהולץ מייל, מדגישים שגילוי מוקדם פשוט ונוח “זה יכול לסייע במניעת התקפי לב ושבץ ולשפר את הטיפול בזכות אבחון מהיר”.

בכך אפל ממשיכה להציב סטנדרט חדש לטכנולוגיה לבישה עם מעטפת בריאותית מתקדמת לכל קבוצות האוכלוסייה, כשהפוקוס הוא לא רק בחדשנות טכנולוגית - אלא בשמירה מעשית ואפקטיבית על בריאות הציבור.