קאביש דוואר, נער בן 15 מהודו, הגיע לכותרות בעולם בעקבות פיתוח ייחודי שלו שמאתגר את מגבלות אפל.

דוואר הוא תלמיד תיכון רגיל שמתגורר בעיר גורוגראם, שלימד את עצמו קידוד ופיענח את הפרוטוקולים הסגורים של אפל מאפס.

המשימה שהצהיר עליה דוואר הייתה פשוטה: לתת למשתמשי אנדרואיד את אותה חוויית שימוש עשירה שמציעות מכשירי אפל, ולערער על ההגבלות שמטילות חברות טכנולוגיה גדולות.

אוזניות איירפודס פועלות גם עם מכשירים שאינם של אפל באמצעות חיבור בלוטות' רגיל. עם זאת, רבות מהתכונות החכמות המיוחדות לאפל אינן זמינות מחוץ למכשירים של החברה, כחלק מהמדיניות.

דוואר יצר אפליקציה בשם LibrePods, שמאפשרת למשתמשי אנדרואיד ליהנות מכל הפונקציות של אוזניות איירפודס, פונקציות שבעבר היו שמורות אך ורק למשתמשי אפל.

LibrePods פועלת על ידי פיענוח מחדש של הפרוטוקולים הסגורים של אפל, כך שהאוזניות "חושבות" שהן מחוברות למכשיר אפל. כתוצאה מכך ניתן להפעיל תכונות כמו זיהוי אוזניים, שליטה בתנועות ראש, מצב שמיעה מותאם ואיזון רעשים, עדכון מדויק של סוללה, מצב תומך במכשירי שמיעה, והפחתת עוצמת השמע בעת דיבור.

בנוסף, האפליקציה מאפשרת חיבור למספר מכשירים, ושדרוגי התאמה אישית כולל שינוי שמות האוזניות.