הישג נדיר: סטארט-אפ בריטי חושף רובוט שפותח בזמן שיא

חברת הרובוטיקה הבריטית Humanoid, הפועלת מלונדון, חשפה רובוט דו־רגלי חדש שהגיע להליכה יציבה 48 שעות בלבד לאחר שהורכב - שיא פיתוח מרשים בתעשייה שבה פרויקטים דומים נמשכים בדרך כלל בין שנה וחצי לשנתיים. הרובוט, HMND 01 Alpha Bipedal, הושלם מרמת התכנון הראשוני ועד לאב־טיפוס מתפקד בתוך כחמישה חודשים, ומשמש אות לבשלות הטכנולוגית ולמהפכת הבינה המלאכותית המתרחשת בעולם הרובוטיקה התעשייתית והביתית.

חמישה חודשים מרעיון להליכה יציבה

על פי נתוני החברה, Alpha נבנה מלוח שרטוט ועד לרובוט הולך בפחות משליש מזמן הפיתוח המקובל בעולם ההומנואידים, כשהוא משיג הליכה יציבה בתוך יומיים מרגע ההרכבה - תהליך שלרוב אורך שבועות ואף חודשים. הרובוט מתנשא לגובה של כ‑179 ס"מ, מצויד ב‑29 דרגות חופש ומסוגל לשאת מטענים דו־ידיים במשקל של כ‑15 ק"ג, נתונים שממקמים אותו ישירות בליגה של פלטפורמות הומנואידיות מובילות לשימוש תעשייתי ושירותי.

אימון בסימולציה בקצב חסר תקדים

החברה ייחסה את קיצור הזמן הדרמטי לשילוב של מודלים תלת־ממדיים מדויקים במיוחד עם פלטפורמות סימולציה מתקדמות, שאפשרו לאמן את מודלי ההליכה והיציבה של הרובוט באמצעות למידת חיזוק בהיקפים עצומים. על פי Humanoid, הצוות הריץ עשרות מיליוני שניות של נתוני אימון בסביבה וירטואלית בזמן קצר מאוד, וכך צמצם את הפער הקלאסי בין "עולם הסימולציה" לבין ביצועי הרובוט בעולם האמיתי, שבו צעד הרובוט לראשונה לאחר חלק קטן מזמן האימון הכולל.

חיישנים, כוח מחשוב ויכולות תנועה

HMND 01 Alpha מצויד בחיישני כוח ומגע בפרקי הגוף, במשוב מומנט במפרקים ובמערך מצלמות RGB, חיישני עומק ומיקרופונים בראש, המציעים "חוש ראייה" ושמיעה עשירים יחסית לפלטפורמה ניסיונית. מערך החומרה נשען על שבב Nvidia Jetson Orin AGX ומעבד Intel i9, יחד עם סוללה הניתנת להחלפה המספקת כשלוש שעות פעולה, ומיועד לאפשר תנועות מורכבות כמו הליכה במסלולים מעוקלים, סיבובים במקום, כיפוף, ריצה והתאוששות מדחיפות בכיוונים שונים.

מענה למחסור בעובדים ותחרות גלובלית

מייסד ומנכ"ל החברה, היזם ארטם סוקולוב, מציג את Alpha כחלק ממענה למחסור חריף בכוח אדם מיומן בתעשייה הבריטית והאירופית, ולשחיקה של עובדים בעבודות פיזיות חוזרות ונשנות. הרובוט החדש מצטרף לשוק הולך ומתחמם של הומנואידים תעשייתיים, שבו פועלות שחקניות כמו Tesla עם Optimus וחברות סיניות שהציגו רובוטים שוברי שיאים בהליכה רציפה למרחקים ארוכים.