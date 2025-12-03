יירוט ב-10 ליש"ט: הטכנולוגיה שמדאיגה את היריבות

בריטניה ממוצבת כמובילה עולמית חדשה בעידן נשק האנרגיה הממוקד (Directed Energy Weapons). תאגיד MBDA UK זכה בהזמנה משמעותית מהצי המלכותי לאספקת מערכות לייזר ימיות חדשניות מסוג 'דרגון פייר' (DragonFire), בחוזה עתק בשווי 310 מיליון ליש"ט.

מערכת הלייזר, שנועדה ליירוט כלי טיס בלתי מאוישים (כטמ"מים) ורחפנים, מהווה פריצת דרך אסטרטגית עבור לוחמת הצי. המערכת עתידה להיות מותקנת לראשונה על משחתת של הצי המלכותי כבר בשנת 2027.

על פי דיווחים ב-DEFENSE NEWS, המערכת הבריטית תהיה מערכת הלייזר הראשונה מסוגה שתכנס לשירות מבצעי בצי של מדינה אירופית – מה שמציב את לונדון בחוד החנית הטכנולוגית של היבשת.

יירוט ב-10 ליש"ט ודיוק מדהים

היתרון המרכזי והדרמטי ביותר של ה'דרגון פייר' טמון בעלות התפעול הנמוכה באופן דרמטי. בעוד שיגור טיל מיירט מסורתי עולה מאות אלפי ליש"ט, עלות ההפעלה של קרן הלייזר מסתכמת בכ-10 ליש"ט בלבד עבור כל יירוט – מה שמחולל שינוי כלכלי דרמטי במערכות ההגנה.

MBDA UK, המפתחת את המערכת בשיתוף עם חברת QINETIQ ותאגיד ליאונרדו, מעידה על דיוק יוצא דופן:

דיוק פגיעה: היצרנים מבטיחים כי קרן הלייזר תהיה מסוגלת לפגוע בדיוק במטבע של לירה שטרלינג אחת ממרחק של קילומטר.

בניסויים שנערכו לאחרונה בשמי סקוטלנד, הוכיחה המערכת את יכולתה ליירט בהצלחה כטמ"מ שטס במהירות של 650 קמ"ש.

בריטניה כמובילה עולמית וחיזוק אירופי

מנכ"ל MBDA UK, כריס אלאם, הדגיש כי בריטניה ממוצבת כעת "כמובילה עולמית בתחום נשק האנרגיה", וציין כי תוכנית לפיתוח מערכות לייזר מתקדמות עוד יותר כבר יצאה לדרך.

ההתפתחות הבריטית מגיעה על רקע מגמה גלובלית גוברת. התאגיד הבריטי מחזק את מעמדו גם באירופה באמצעות רכישת מניות חברת הלייזר הצרפתית CICAS, המייצרת נשק נגד כטמ"מים ורחפנים עבור הכוחות המזוינים הצרפתיים, ובכך מבסס את מעמדו כמוביל טכנולוגי בתחום ההגנה העתידית.