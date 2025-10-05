קפיצת דרך טכנולוגית: הרובוט של טסלה בלחימת קונג-פו | צפו

הרובוט במהלך האימון ( צילום: צילום מסך )

חברת טסלה שוברת שיאים בתחום הרובוטיקה, בסרטון שפורסם על ידי מנכ"ל החברה אילון מאסק ב-4 באוקטובר, נצפה רובוט ההומנואיד של טסלה "אופטימוס" מתאמן על טכניקות קונג-פו לצד מדריך אנושי. בסרטון מתבצע קרב מבוקר בו אופטימוס מגיב בזמן אמת, מבצע חסימות, בעיטות ותנוחות לוחמה, לצד שמירה על יציבות גם כאשר נדחף על ידי המדריך.

בזמן שבעבר נדרשה שליטה מרחוק או תסרט מראש, ההדגמה הנוכחית מראה שימוש ב-AI עצמאי שמותקן במערכת הרובוט. צמרת הפיתוח בטסלה מדווחת כי מדובר בשלב ראשוני לקראת שילוב מלא של מודלים מתקדמים שמאחדים את מערכות הלמידה של כלי רכב עצמוניים ומערכות הרובוטים. ההדגמה מגיעה בתקופה בה חלו שינויים במנהיגות צוות הרובוטיקה, לאחר עזיבת ראש התחום אשיש קומאר שעבר לחברת Meta. למרות השינוי, מאסק מצהיר כי תחום הרובוטיקה צפוי להוות כ-80% משווי החברה בעתיד, כאשר אלפי יחידות של "אופטימוס" צפויות לפעול ולהיות מוכנות ללקוחות במפעלי טסלה עד סוף 2025. הרובוט בגרסה האחרונות מצויד במערכות אקטואציה מתקדמות, ידיים עם 22 דרגות חופש ותכנון אנושי מתוחכם - כל זאת בהכנה לייצור המוני בעתיד הקרוב. שיא עולמי חדש: אלון מאסק חוצה את רף 500 מיליארד הדולר אבישי לוי | 03.10.25 התגובות ברשת מקוטבות: מחד התלהבות מהקפיצה הטכנולוגית ומאידך ספקנות באשר ליכולות התגובה האמתיות, אך המסר ברור - טסלה מכוונת לשינוי מהותי בתחום הרובוטיקה החכמה.