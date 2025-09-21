כיכר השבת
המהפכה הצבאית ברצועת עזה: מ"זלדה" ישנה לרובוט קרבי מתקדם

במבצע הקרקעי בעזה, צה"ל מרחיב את השימוש בנגמ"שים רובוטיים הפועלים באופן עצמאי בשטח. הכלים, המכונים בקרב תושבי עזה "נגמ"שים מתאבדים", משמידים מבנים, מנטרלים מטענים ומצילים חיי לוחמים. הפיתוח הייחודי, שהחל בהסבת נגמ"שי "זלדה" ישנים, הפך לכלי נשק אסטרטגי, וכעת בצה"ל מפתחים לו גרסאות נוספות למשימות לוגיסטיות וקרביות (צבא)

נגמ"ש מתאבד (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27 א)

בפעילות הקרקעית בעיר עזה, משתמש באופן נרחב בכלי רכב קרביים בלתי מאוישים (כרב"מים), המופעלים באופן אוטונומי ומבצעים משימות בתוך שטח עוין. המערכת, שפותחה כמענה מבצעי לצורך בלחימה במרחב אורבני צפוף, מעוררת הדים גם ברשתות הפלסטיניות, שם זכתה לכינוי "נגמ"שים מתאבדים". תושבי הרצועה מפרסמים באופן תדיר סרטונים המתעדים את תנועות הכלים הרובוטיים ברחובות .

"זלדה" ישנים בשירות חדש

הפיתוח הטכנולוגי החל במקור מדחפורים הנדסיים בלתי מאוישים מסוג "פנדה". בהמשך, בצה"ל הבינו את הפוטנציאל הטמון בהסבת כלי רכב קיימים, והוחלט להשתמש בנגמ"שי "זלדה" אמריקאיים ישנים, המצויים בכמויות גדולות. ההסבה התאפשרה הודות לפיתוח ייחודי של החטיבה הטכנולוגית ליבשה, שמאפשר לנגמ"שים לשאת חומר נפץ, להניחו ביעד ולסגת לפני הפיצוץ המבוקר.

המערכת הפכה במהירות לכלי נשק מרכזי במערכה. היא מופעלת עשרות פעמים ביום, בעיקר בשעות הלילה, והצליחה להשמיד אלפי מבנים. קצין בכיר בצה"ל מציין כי באמצעותה נוטרלו אלפי מטעני נפץ, וכי היא הפכה ל"אחד מאמצעי הלחימה הדרמטיים ביותר בעזה", בזכות יכולתה להציל את חייהם של לוחמים רבים.

שדה הקרב העתידי

במקביל לשימוש המבצעי הנוכחי, בצה"ל כבר עובדים על פיתוח גרסאות נוספות. בעתיד, יפותחו נגמ"שים רובוטיים ייעודיים שישמשו למשימות לוגיסטיות, כמו אספקת ציוד לכוחות בשטח. כמו כן, מתוכנן פיתוח של נגמ"שים קטלניים שיהיו מצוידים במקלעים, יזהו מחבלים ויבצעו ירי מדויק באופן אוטונומי. "דמיינו מה יכולים לעשות 100 נגמ"שים רובוטיים שנכנסים לתוואי שטח לפני שכוח נכנס ופותחים עבורו את הציר. זה שדה הקרב של העתיד, ואנחנו נהיה הראשונים בעולם לבצע זאת", סיכם קצין בכיר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

