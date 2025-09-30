כיכר השבת
בניסיון לעקוף את ארה"ב

סין משיקה מחנות אימונים ענקיים לרובוטים - צעד נוסף להובלת התחום העולמי

ממשלת סין מגבירה מאמצים במרוץ מול ארצות הברית לפיתוח רובוטים הומנואידים מתקדמים כאשר במסגרת אסטרטגיה חדשה, מוקמים ברחבי המדינה מרכזי הכשרה עצומי ממדים בהם מתבצעת הכשרת הרובוטים בתרחישים מגוונים | המרכז הגדול ביותר בבייג'ינג משתרע על שטח של מעל ל-10,000 מ"ר, ומיועד להפקת מיליוני נקודות דאטה בכל שנה. המטרה: לייצר דאטה איכותי ומקיף, להאיץ את פיתוח הרובוטים ולהוזיל את עלויותיהם (טכנולוגיה)

רובוטים במרכז האימון (צילום: צילום מסך)

סין מגבירה את מאמציה להגיע להובלה עולמית בפיתוח רובוטים הומנואידים - רובוטים בדמות אדם שמטרתם להחליף עובדים אנושיים במגוון תחומים, ממפעלים תעשייתיים ואפילו עד בתי אבות. יוזמה חדשה וגדולה במיוחד כוללת הקמת מרכזי הכשרה ענקיים שבהם מתבצעת אימון ואיסוף דאטה למיליוני רובוטים ברחבי הארץ.

המרכז הגדול ביותר, שנמצא ברובע שיג'ינגשאן שבבייג'ינג, משתרע על פני שטח של יותר מ-10,000 מ"ר. לפי הודעת הממשלה המקומית, המרכז יאפשר למדענים וליצרנים לאמן את הרובוטים בתוך 16 תרחישים שונים, בהם מפעל, מרכז מכירות, בית אבות ובית חכם. כל תרחיש נועד להטמיע ולהפיק מידע על התנהגות הרובוטים במצבים אמיתיים, ולסייע לאופטימיזציה של פיתוחם.

בעבר, איסוף הדאטה התבצע בצורה מבודדת ובקנה מידה קטן, דבר שיצר חוסר אחידות באיכות הדאטה ושיפר מעט מאוד את התקדמות הענף. המרכז החדש משנה את המצב ומספק סטנדרטיזציה של הדאטה, ובכך משפר את יעילות הפיתוח ומוזיל עלויות ליצרנים.

רובוטים במרכז האימון (צילום: צילום מסך)

סין ו נחשבות כיום למובילות בענף הרובוטים ההומנואידים המתהווה, והממשל הסיני רואה ביוזמות אלו כלי מרכזי להגדלת יתרון טכנולוגי אל מול האמריקאים. בנוסף למרכז הבייג'ינגי, מוקמים מרכזים נוספים ברחבי המדינה, לפתרון המחסור במאגרי דאטה ולהאצת פיתוח רובוטים שיעבדו לצד בני אדם בעתיד הקרוב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר