סין מגבירה את מאמציה להגיע להובלה עולמית בפיתוח רובוטים הומנואידים - רובוטים בדמות אדם שמטרתם להחליף עובדים אנושיים במגוון תחומים, ממפעלים תעשייתיים ואפילו עד בתי אבות. יוזמה חדשה וגדולה במיוחד כוללת הקמת מרכזי הכשרה ענקיים שבהם מתבצעת אימון ואיסוף דאטה למיליוני רובוטים ברחבי הארץ.

המרכז הגדול ביותר, שנמצא ברובע שיג'ינגשאן שבבייג'ינג, משתרע על פני שטח של יותר מ-10,000 מ"ר. לפי הודעת הממשלה המקומית, המרכז יאפשר למדענים וליצרנים לאמן את הרובוטים בתוך 16 תרחישים שונים, בהם מפעל, מרכז מכירות, בית אבות ובית חכם. כל תרחיש נועד להטמיע ולהפיק מידע על התנהגות הרובוטים במצבים אמיתיים, ולסייע לאופטימיזציה של פיתוחם.

בעבר, איסוף הדאטה התבצע בצורה מבודדת ובקנה מידה קטן, דבר שיצר חוסר אחידות באיכות הדאטה ושיפר מעט מאוד את התקדמות הענף. המרכז החדש משנה את המצב ומספק סטנדרטיזציה של הדאטה, ובכך משפר את יעילות הפיתוח ומוזיל עלויות ליצרנים.