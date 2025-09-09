המירוץ לרובוטיקה אנושית מגיע לשיאו עם חשיפת אב-הטיפוס העדכני של רובוט Optimus מבית טסלה. בחודשים האחרונים הציגה החברה לראשונה את גרסה 2.5 של הרובוט, המציגה מהפך בעיצוב: מעטפת חיצונית חלקה ומוזהבת, מפרקים מוסתרים וגבול מטושטש בין רובוט לאדם. טסלה יודעת כי הדרך עוד ארוכה לגרסה 'סופית' - ומבהירה כי הגרסה המשודרגת V3 - טרם הוצגה לציבור.
ברמת התכנון, Optimus 2.5 עבר מהפכת עיצוב: הכתפיים עגלגלות, החומרה עטופה ומוסתרת, והידיים תוכננו מחדש עם 22 דרגות חופש ומערך כבלים המדמה מבנה וגמישות כף יד אנושית. שינוי זה מעניק לרובוט יכולות אחיזה ועבודת אצבעות ברמת דיוק גבוהה, ומאפשר לו לבצע משימות מורכבות שעד כה היו שמורות לאדם בלבד.
בצד הטכנולוגי, החברה שילבה את מערכת בינה מלאכותית Grok והעניקה לרובוט יכולת שיחה. כך למשל, במהלך הדגמות פומביות, הצליח Optimus לענות לפקודות קוליות ומילוליות, להכווין מבקרים, ולהגיב בשפה טבעית - אם כי בינתיים בקצב איטי יחסית שגרר ביקורת מהקהילה הטכנולוגית.
הייצור כבר מעבר לשלב הניסוי: טסלה מתכננת לסיים השנה ייצור של כ-5,000 יחידות Optimus, ומתכננת להדגים את השלב הבא - אולי את V3 - באירוע בעלי המניות בנובמבר. בחברה מדגישים כי עד כה יוצרו מאות אבות-טיפוס, שחלקם משולבים בתהליכי עבודה במפעלים, אך היעילות שלהם עדיין אינה עולה על זו של עובדים אנושיים.
השלב הבא? טסלה מכוונת לייצור המוני בקצב של מאות אלפי רובוטים בחודש בעוד חמש שנים, מתוך מטרה להכניס את Optimus, לא רק למפעלים אלא גם לבתים, וליצור אקוסיסטמה של בינה מלאכותית לומדת ומתפתחת. החברה ניצבת בשוק תחרותי במיוחד מול ענקיות כמו Boston Dynamics ו-Agility Robotics, והרובוט של טסלה צפוי להפוך לחלק משמעותי מאסטרטגיית הצמיחה של החברה, במיוחד לאור האטה במכירות רכבי החשמל.
עם תוכניות עתידיות ל-2026 ורף חדש של טכנולוגיה, עיצוב וממשק אנושי - אין ספק שהרובוט של טסלה עשוי לשנות את הדינמיקה שבין אדם ומכונה בעולם העבודה והחברה.
0 תגובות