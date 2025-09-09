הרובוט החדש ( צילום: יצרן )

המירוץ לרובוטיקה אנושית מגיע לשיאו עם חשיפת אב-הטיפוס העדכני של רובוט Optimus מבית טסלה. בחודשים האחרונים הציגה החברה לראשונה את גרסה 2.5 של הרובוט, המציגה מהפך בעיצוב: מעטפת חיצונית חלקה ומוזהבת, מפרקים מוסתרים וגבול מטושטש בין רובוט לאדם. טסלה יודעת כי הדרך עוד ארוכה לגרסה 'סופית' - ומבהירה כי הגרסה המשודרגת V3 - טרם הוצגה לציבור.

ברמת התכנון, Optimus 2.5 עבר מהפכת עיצוב: הכתפיים עגלגלות, החומרה עטופה ומוסתרת, והידיים תוכננו מחדש עם 22 דרגות חופש ומערך כבלים המדמה מבנה וגמישות כף יד אנושית. שינוי זה מעניק לרובוט יכולות אחיזה ועבודת אצבעות ברמת דיוק גבוהה, ומאפשר לו לבצע משימות מורכבות שעד כה היו שמורות לאדם בלבד.

הרובוט בפעולה ( צילום: רשתות חברתיות )