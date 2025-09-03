"רובוטים במקום מכוניות": טסלה משנה כיוון ומכריזה על חזון חדש

טסלה, חברת הרכב החשמלי פורצת הדרך, חושפת חזון עתידי חדש בתוכנית המאסטר הרביעית שלה, ומפנה את מרכז הכובד מהדגמים החשמליים שמזוהים עמה למערכות רובוטיות מבוססות בינה מלאכותית. אילון מאסק, מנכ"ל החברה הידוע ואחד מעשירי העולם, טוען שבתוך שנים ספורות רוב הערך הכלכלי של טסלה יגיע מהמיזם החדש - הרובוט האנושי אופטימוס.

עם הצגת התוכנית, מבקרי טסלה חידדו שאין בה מטרות אופרטיביות ברורות או תחומי עשייה מוגדרים. במקום מסלולי ייצור והשקה, הצהרות כלליות על "שפע בר-קיימא" שמושג באמצעות בינה מלאכותית. באתרי הטכנולוגיה כינו את התוכנית "מגילת הבטחות" והביעו ספק לגבי יכולתה להתממש. אפילו מאסק עצמו הודה שמדובר בביקורת מוצדקת והבטיח להוסיף פרטים בהמשך, אך מבלי לציין מועד.

המוקד המרכזי של החזון הוא הרובוט האנושי אופטימוס, שעד כה ביצע רק "משימות פשוטות" במפעלים. מאסק הציב יעד אופטימי: ייצור 5,000 רובוטים בשנה הקרובה ועד מיליון רובוטים שנתיים תוך ארבע שנים. עלות היחידה צפויה להיות 20,000–30,000 דולר, כשהשלב הראשוני מיועד לארגונים ורק בהמשך לקהל הרחב. מבחני הדגמה פומביים העלו תהיות על רמת התפקוד בפועל, לאחר שצוות אופטימוס התקשה אפילו להגיש פופקורן בדיינר המפורסם של החברה בלוס אנג'לס.

השינוי האסטרטגי מגיע בעיתוי מאתגר, כשהמשבר במכירות הרכבים מעמיק: ירידה של 13% במסירות עולמיות במחצית הראשונה של 2025, ירידה של 40% באירופה ביולי, וצניחה של 5.4% בסין. גם מניית טסלה בנסיגה ומשקפת ירידת ערך של 19% מתחילת השנה. שווי החברה עדיין ניכר - 1.06 טריליון דולר, אך מתרחק מהמתחרות המובילות כמו Nvidia. מאסק מצהיר שצפי עתידי לשווי של 25 טריליון דולר, אם אופטימוס יתממש כמנוע הצמיחה המרכזי.

הנושא מעמיד סימן שאלה: האם המעבר הדרמטי של טסלה מעולם הרכב לעולם הבינה המלאכותית והרובוטיקה יוכיח את עצמו, או שמדובר בסיכון עתידי לחברה ולחזון של מאסק? אלון אמנם ידוע כחובב סיכונים ויזם נועז - אבל תמיד יתכן שזהו 'צעד אחד יותר מידי', מי יודע.