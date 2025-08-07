למעלה מ-1000 ק"מ | שיא גינס חדש נקבע לטווח נסיעה לרכב חשמלי

חברת Lucid, יצרנית הרכבים החשמליים מארה”ב, רשמה השבוע היסטוריה חדשה כשמודל ה- Lucid Air Grand Touring שלה זכה בתואר גינס על "המסע הארוך ביותר ברכב חשמלי בטעינה אחת". הרכב השלים נסיעה רצופה של 1,205 קילומטר ללא עצירת טעינה – החל מסט. מוריץ בשווייץ ועד מינכן בגרמניה – על פני כבישי הרים ודרכים משניות.

הישג זה שובר ב-160 קילומטרים את השיא הקודם שנקבע רק בחודש שעבר, וממדגים את היתרון הטכנולוגי של Lucid. לדברי אריק באך, סגן נשיא ומנהל ההנדסה הראשי בלוסיד: "השיא החדש הוא הוכחה לטכנולוגיה שמאפשרת לרכבים שלנו לנסוע רחוק יותר מכל מתחרה, עם יעילות אנרגיה יוצאת דופן."

בלב ה-Grand Touring שוכנת מערכת הינע קניינית מתקדמת ויכולת טעינה מהירה במיוחד – 400 ק”מ ב-16 דקות טעינה בלבד. הדגם מציע גם טווח נהדר של 960 ק”מ על פי תקן WLTP, תאוצה חזקה (831 כ"ס) ונוחות מושלמת לחמישה נוסעים.

הנסיעה ההיסטורית בוצעה בשיתוף היזם אומיט סבנג’י מצוות לונדון, שכבר החזיק בתארים דומים בשנים קודמות. "הישג כזה מדגים שהניידות החשמלית כבר כאן והיא שוברת את גבולות האפשר," אמר סבנג’י.

באמצעות החדשנות שלה, לוסיד מבססת את עצמה בחזית מהפכת החשמל בעולם הרכב – ומציבה רף חדש למתחרות בשוק לא קל בכלל.