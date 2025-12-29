שיא חדש: טסלה חוצה את רף 11 מיליארד הק"מ בנהיגה אוטונומית

טסלה מציינת ציון דרך חדשני נוסף במסעה לעבר נהיגה אוטונומית מלאה: מערכת הנהיגה העצמית המתקדמת שלה, FSD (Full Self-Driving Supervised), חצתה את רף 7 מיליארד המיילים המצטברים ברחבי העולם. מתוכם כ־2.5 מיליארד מיילים בנהיגה עירונית, נתון המעיד על המשך איסוף מאסיבי של מידע לתרגול רשתות הניורונים של החברה.

במקביל לחשיפת הנתון המרשים, טסלה השיקה לאחרונה באתר שלה 'עמוד שקיפות' ייעודי הכולל מונה בזמן אמת של נסיעות ב-FSD וסטטיסטיקת בטיחות עדכנית. על פי החברה, רכבי טסלה הפועלים עם FSD מעורבים בתאונה קשה אחת בלבד לכל 5.1 מיליון מיילים - לעומת ממוצע ארצי בארצות הברית של תאונה אחת לכל 699 אלף מיילים. לטענת החברה, הנהגים המשתמשים במערכת אוטונומית נמצאים בסיכון נמוך פי שבע בממוצע.

הישגים אלו זוכים לתגובות נלהבות גם מצד מומחי טכנולוגיה. ג’ים פאן, מנהל תחום הרובוטיקה ב־NVIDIA, כתב כי גרסת FSD v14 היא "האירוע הראשון שבו בינה מלאכותית מצליחה לעבור את ‘מבחן טיורינג הפיזי’" - רמז לכך שהמערכת מתפקדת ברמה כמעט אנושית. מנכ״ל טסלה, אילון מאסק, השיב כי "אפשר ממש לחוש את ההתבגרות של התודעה" עם הגרסה החדשה.

בדיקות בארצות הברית ורכב ללא נהג

מאסק ואשוק אלוסוואמי, מנהל תחום ה־AI בטסלה, ערכו נסיעת מבחן באוסטין, טקסס, במכונית ריקה ממושב נהג אנושי - לדבריהם, "נהיגה מושלמת". עדויות על רכבי רובוט־טקסי של טסלה הנעים בעיר באופן עצמאי כבר הופיעו ברשתות החברתיות. מאסק רמז באירוע האקתון של xAI בדצמבר כי החברה "תפסיק את השלב של מפקחי הבטיחות בעוד כשלושה שבועות".

עם זאת, מערכת FSD עדיין מתקשה להתמודד עם גשם כבד ומזג אוויר קיצוני. משקיע הטכנולוגיה רוס גרבר צייץ כי המערכת בגרסה 14.2.1.25 הציגה הודעות אזהרה מסוג Autopilot Visibility Limited ונכשלה בתפקוד בגשם. דיווחים רבים נוספים שפורסמו ברדיט תיארו התנהגות דומה - התנתקות פתאומית של FSD וסירוב לחזור למצב פעיל בתנאי ראות לקויה.

יתרון הדאטה וההתרחבות באירופה

נתון ה־7 מיליארד מייל אינו רק הישג סמלי, אלא גם יתרון אסטרטגי עצום במאגר הנתונים, שבו טסלה מובילה בפער על פני מתחרותיה בתחום האוטונומיה. מיליארדי מיילים עירוניים מאפשרים למערכת ללמוד ולשפר את ההתמודדות עם מצבים מורכבים - פניות לא מוגנות, מעברי חציה, תמרורים משתנים ותנועה דינמית.

בדצמבר האחרון השיקה טסלה את שירות ההסעות הציבורי הראשון באירופה המשתמש ב-FSD, באזור הכפרי שבמחוז ביטבורג-פרים בגרמניה. על פי דיווחים מקומיים, הרשויות ציינו כי "הנהיגה מרגישה אנושית באופן מפתיע". הגרסה החדשה, FSD v14.2.2, כוללת גם אפשרויות הגעה מתקדמות, זיהוי משופר של רכבי חירום, ניהול עדכני של חסימות דרכים ופרופילי נהיגה הנעים בין "Sloth" ועד "Mad Max".

ההישגים הללו ממשיכים לבסס את טסלה כמובילה בנתיב לעבר נהיגה אוטונומית מלאה. יחד עם זאת, שאלות על אחריות, אמינות ובטיחות בתנאי שטח אמיתיים עדיין פתוחות - ומותירות את העולם במתח בין חזון עתידני לזהירות הנדרשת בנסיעה האנושית.