בעוד העולם ממשיך להביט בערגה לעבר מאדים, אילון מאסק מטיל פצצה ומכריז על שינוי דרמטי בסדרי העדיפויות של האנושות.

SpaceX, חברת החלל שהפכה לשם נרדף לחדשנות, מעתיקה את מרכז הכובד שלה אל הירח במטרה להקים שם "עיר הצומחת מעצמה" בתוך פחות מעשור. העיר צפויה לארח מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית (AI) שיהיו יעילים אנרגטית יותר מאלו שעל פני כדור הארץ. המהלך, שנחשף לאחרונה, נובע מההבנה שהבטחת עתיד הציוויליזציה דורשת פתרונות מהירים יותר, והירח הוא פשוט יעד נגיש ומהיר יותר להשגה מאשר כוכב הלכת האדום.

השאיפה הזו אינה רק לוגיסטית, אלא נתמכת במיזוג ענק וחסר תקדים: SpaceX רכשה את חברת הבינה המלאכותית xAI בעסקה שמעריכה את אימפריית הטילים בטריליון דולר ואת זרוע ה-AI ב-250 מיליארד דולר.

השילוב הזה נועד להוליד דור חדש של מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית שיוצבו בחלל, שם היעילות האנרגטית שלהם תהיה גבוהה בהרבה מאשר על פני כדור הארץ. בעוד הנחיתה הלא מאוישת הראשונה על הירח מתוכננת כבר למרץ 2027, מאסק מבהיר כי המודל העסקי שלו השתנה; רוב ההכנסות מגיעות כיום ממערכת הלוויינים "סטארלינק", בעוד שחוזי הענק עם נאס"א מהווים פחות מ-5% מהכנסות החברה השנה.

במקביל לכיבוש החלל, מאסק מבצע תפנית חדה גם בחברת טסלה. החברה שהמציאה מחדש את שוק הרכב החשמלי עוברת כעת להתמקד בנהיגה אוטונומית וברובוטים הומנואידיים, עם השקעה מתוכננת של כ-20 מיליארד דולר השנה בלבד.

כדי להאיץ את המהלך, טסלה אף הפסיקה את ייצורם של שני דגמי מכוניות במפעל שלה בקליפורניה כדי לפנות מקום לייצור ההמוני של הרובוט "אופטימוס". נראה כי העולם הישן של מכוניות פרטיות מפנה את מקומו לעתיד של רובוטיקה מתקדמת ובינה מלאכותית השולטת בכל היבט של חיינו.