עושר בלתי נתפס

אילון מאסק שנהפך לאיש הראשון ששווה 800 מיליארד הגיב: "כסף לא קונה אושר"

המיליארדר אילון מאסק נהפך לעוד יותר מיליארדר, כאשר בתוך זמן קצר הוא הוסיף להונו האישי עוד עשרות מיליארדי דולר, בעקבות עסקה מוצלחת, אך האם זה קנה לו אושר? כך הוא הגיב (חדשות כלכלה)

אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

המיליארדר והאיש העשיר בעולם, אילון מאסק הפך אתמול (רביעי) לאדם הראשון ששווה 800 מיליאד דולר.

בחשבונו ברשת שבבעלותו - X, הגיב מאסק על הזכייה וכתב: "מי שאמר שכסף לא מאפשר לקנות אושר אמיתי - ידע על מה הוא מדבר".

על פי הדירוג של פורבס, ההון של אילון מאסק זינק בעשרות מיליארדי דולר בתוך זמן קצר וכיום הוא שווה על פי ההערכות 852 מיליארד.

הזינוק שקרה תוך זמן קצר, הגיע בעקבות רכישת חברת הבינה המלאכותית xAI באמצעות חברת הטילים שבבעלותו SpaceX.

העסקה שמיזגה את שתי החברות הביאה את החברה לשווי של כ-1.25 טריליון דולר, ומאסק הגדיל את שווי האחזקות של מאסק בכ-84 מיליארד דולר נוספים.

כזכור וכפי שדווח אתמול, הפרקליטות בפריז הודיעה כי היחידה למלחמה בפשיעת סייבר פתחה בחיפושים במשרדיה הצרפתיים של הפלטפורמה X, כחלק מחקירה שהחלה בתחילת שנת 2025.

במסגרת ההליכים, זומנו הבעלים אילון מאסק והמנכ"לית לשעבר לינדה יאקרינו להתייצב ב-20 באפריל לשימוע בפני חוקרי הז'נדרמריה ויורופול.

החקירה, שהורחבה משמעותית בחודשים האחרונים, מתמקדת בחשדות למעורבות של הפלטפורמה בהפצת תכנים בעייתיים ובלתי חוקיים.

בין היתר נבדקת האחריות של החברה להפצת תמונות פוגעניות של קטינים, יצירת תכני "דיפ-פייק" והפצת מסרים המכחישים פשעים נגד האנושות. החוקרים בוחנים גם חשדות להטיה מכוונת של האלגוריתם של X ושל בוט הבינה המלאכותית Grok, אשר נטען כי הפיצו מידע המכחיש אירועים היסטוריים.

מהפרקליטות נמסר כי מטרת החקירה היא להבטיח שהפלטפורמה תעמוד בדרישות החוק הצרפתי. כצעד מחאתי והצהרתי, הודיעה התביעה בפריז כי היא מפסיקה את פעילותה ברשת החברתית של מאסק ותעבור לתקשר עם הציבור דרך פלטפורמות חלופיות. בנוסף למנהלים הבכירים, זומנו גם עובדי החברה בצרפת למסור עדות במהלך חודש אפריל.

