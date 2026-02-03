כיכר השבת
דרמה בפריז: השוטרים פשטו על משרדי X של אילון מאסק - שזומן לחקירה פלילית

רשויות החוק בצרפת פשטו היום על משרדי הרשת החברתית X בפריז במסגרת חקירה פלילית ענפה. בעלי הפלטפורמה, אילון מאסק, זומן להתייצב לחקירה בבירה הצרפתית בחודש אפריל הקרוב (בעולם) 

אילון מאסק (צילום: By Gage Skidmore - https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/54819827616/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175831467)

הפרקליטות בפריז הודיעה היום כי היחידה למלחמה בפשיעת סייבר פתחה בחיפושים במשרדיה הצרפתיים של הפלטפורמה X, כחלק מחקירה שהחלה בתחילת שנת 2025.

במסגרת ההליכים, זומנו הבעלים אילון מאסק והמנכ"לית לשעבר לינדה יאקרינו להתייצב ב-20 באפריל לשימוע בפני חוקרי הז'נדרמריה ויורופול.

החקירה, שהורחבה משמעותית בחודשים האחרונים, מתמקדת בחשדות למעורבות של הפלטפורמה בהפצת תכנים בעייתיים ובלתי חוקיים.

בין היתר נבדקת האחריות של החברה להפצת תמונות פוגעניות של קטינים, יצירת תכני "דיפ-פייק" והפצת מסרים המכחישים פשעים נגד האנושות. החוקרים בוחנים גם חשדות להטיה מכוונת של האלגוריתם של X ושל בוט הבינה המלאכותית Grok, אשר נטען כי הפיצו מידע המכחיש אירועים היסטוריים.

מהפרקליטות נמסר כי מטרת החקירה היא להבטיח שהפלטפורמה תעמוד בדרישות החוק הצרפתי. כצעד מחאתי והצהרתי, הודיעה התביעה בפריז כי היא מפסיקה את פעילותה ברשת החברתית של מאסק ותעבור לתקשר עם הציבור דרך פלטפורמות חלופיות. בנוסף למנהלים הבכירים, זומנו גם עובדי החברה בצרפת למסור עדות במהלך חודש אפריל.

