ה-GT50 ( צילום: יצרן )

בצעד שהפך למסורת מרגשת במטה אאודי בנקרסולם (Neckarsulm), קבוצה של 14 חניכים צעירים חשפה את הפרויקט השנתי שלהם, והפעם מדובר ביצירה שגורמת לליבם של חובבי הרכב והספורט המוטורי להחסיר פעימה. הכירו את ה-Audi GT50, מכונית קונספט שיוצרה לציון יום השנה ה-50 למנוע חמשת הצילינדרים האגדי של החברה. בניגוד לקונספטים סטטיים שנועדו רק לתצוגה, המכונה הזו חיה, בועטת ונוסעת, כשהיא משלבת טכנולוגיה מודרנית עם קריצה נוסטלגית לימי הזוהר של אאודי במסלולי המרוצים. הבסיס ליצירה הייחודית הוא האאודי RS3 העדכנית, אשר תרמה לפרויקט את השלדה ואת יחידת ההנעה שלה - מנוע טורבו-בנזין בנפח 2.5 ליטר עם חמישה צילינדרים, המפיק כ-395 כוחות סוס. אולם, המעטפת החיצונית מספרת סיפור אחר לגמרי. החניכים עבדו במשך שישה שבועות אינטנסיביים כדי לשנות לחלוטין את מראה הרכב, כשהם שואבים השראה ממכוניות המרוץ של אאודי מסדרת ה-IMSA האמריקאית בשנות ה-80. התוצאה היא מרכב רחב ושרירי, המשלב באופן מפתיע את הגג המקורי של אאודי 80 קלאסית, יחד עם פנסים קדמיים ואחוריים בעיצוב 'X' מודרני, המעניקים לרכב מראה שנראה כאילו נלקח ממשחק וידאו עתידני.

ה-GT50 ( צילום: יצרן )

פרויקט החניכים של אאודי כבר הוכיח בעבר שאינו משמש רק כתרגיל לימודי, אלא כקרקע פורייה לרעיונות שעשויים להגיע לייצור. כך למשל, פרויקט ה-RS6 GTO שיצרו חניכים לפני כחמש שנים, היווה השראה ישירה לגרסת ה-RS6 GT שיצאה לאחרונה לייצור סדרתי. גם ה-GT50 לא חוסכת בפרטים: כל חלקי המרכב עוצבו מחדש, תא הנוסעים הופשט ממשקל מיותר לטובת אווירת מרוצים טהורה, והגלגלים זכו לממדים עצומים התואמים את היציבה הקרבית של הרכב.

ה-GT50 לצד מכונית מסדרת ה-IMSA האמריקאית ששימשה לה השראה ( צילום: יצרן )

החשיפה של ה-GT50 מול קהל של כ-3,200 עובדי אאודי התקבלה בתשואות רמות, והוכיחה כי החיבור בין המורשת המפוארת של המותג לבין היצירתיות של הדור הצעיר הוא מתכון מנצח. בעוד שקשה להאמין שה-GT50 תגיע לייצור סדרתי כפי שהיא, היא בהחלט מסמנת כיוון עיצובי נועז ומזכירה לכולם שהקסם של אאודי טמון לא רק בטכנולוגיה, אלא גם ברגש ובהיסטוריה המוטורית העשירה שלה.