Genesis X Skorpio - קונספט שטח קיצוני שמיועד לעולם היוקרה

ג'נסיס ממשיכה להרחיב את גבולות הדמיון. הפעם היא לוקחת את שפת העיצוב האלגנטית והמוכרת שלה למקום שלא מזוהה בדרך כלל עם יוקרה - דיונות, אבק ושבילים אכזריים. ה- Genesis X Skorpio Concept הוא רכב קונספט שמדגים איך המותג רואה שילוב בין יוקרה עילית לבין עולם השטח הקיצוני.

השם Skorpio (עקרב) לא מקרי. העיצוב שואב השראה מעקרב מדברי - נמוך, מתוח, עם "שריון" בולט וקווים חדים שמדגישים קשיחות ותנועה גם בעמידה. המרכב נראה כמו שילוב בין רכב ראלי לרכב תצוגה עתידני, עם בתי גלגלים מודגשים, מרווח גחון עצום ועמידה שמבהירה מיד: זה לא עוד SUV מפונפן לכבישים עירוניים.

בצד ההנדסי, הקונספט מדגיש יכולת שטח רצינית. מתלים ארוכי מהלך (Long Travel Suspension) , צמיגי שטח מאסיביים וגישה של רכב שמיועד לבלוע מרחקים בתנאים קשים. בג'נסיס מדברים כאן פחות על נסיעה עירונית חלקה ויותר על שליטה, עמידות ויכולת להתמודד עם תוואי קיצוני, בדומה לרכבי מירוצי מדבר מקצועיים. אבל בניגוד לרכבי מירוץ ספרטניים, בפנים הסיפור שונה לגמרי. תא הנוסעים מדגים את פרשנות היוקרה של ג'נסיס גם בעולם השטח - חומרים איכותיים, עיצוב נקי, תחושה טכנולוגית מתקדמת ותשומת לב לפרטים. הרעיון הוא שנהג ונוסע יחוו הרפתקה קיצונית בלי לוותר על תחושת פרימיום.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

חשוב להבין - זהו רכב קונספט. כלומר, לא דגם שמיועד לייצור מיידי, אלא הצהרת כוונות. ג'נסיס בוחנת כאן טריטוריה חדשה: יוקרה שלא מפחדת להתלכלך. אם בעתיד נראה דגמי שטח קשוחים יותר מהמותג, ה Skorpio בהחלט עשוי להיות הרמז הראשון לכיוון.