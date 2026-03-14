BYD שוקלת הקמת מפעל במיקום חדש לצד רכישת יצרנית רכב ותיקה

חברת BYD הסינית, השחקנית הבולטת ביותר כיום בתעשיית הרכב החשמלי העולמית, בוחנת הקמת מפעל ייצור ראשון בקנדה - כך חשפה סגנית נשיאת החברה, סטלה לי, בראיון לסוכנות בלומברג. לדבריה, החברה שוקלת את האפשרות אך טרם קיבלה החלטה רשמית, כאשר דרישתה המרכזית היא שליטה מלאה במיזם: "אני לא חושבת שמיזם משותף (JV) מתאים לנו", אמרה סטלה לי, כשהיא מתייחסת למדיניות הקנדית שמעדיפה שיתופי פעולה עם יצרנים מקומיים.

שינוי במפת הסחר

המהלך נבחן על רקע שינוי בגישתה של ממשלת קנדה כלפי רכבים סיניים. בראשית 2025 סוכם על הסרת המכס המוגדל (100%) על רכבים מתוצרת סין, והוחלפתו במכסה מוגבלת לשנים הקרובות: 49 אלף רכבים לשנה בתעריף מופחת של 6.1%, עם עלייה הדרגתית ל–70 אלף יחידות עד שנת 2030. בנוסף, יותר ממחצית מהרכבים יהיו חייבים להימכר במחיר של פחות מ–35 אלף דולר קנדי.

ל–BYD כבר יש דריסת רגל בקנדה - מפעל להרכבת אוטובוסים חשמליים בעיר ניומרקט שבאונטריו, הפועל משנת 2019. בנוסף, בצעד המעיד על כוונותיה להרחיב פעילות גם לרכב הפרטי, רשמה החברה את מפעלי הייצור שבשנז'ן ובשי’אן ברישום הטרום-אישור של משרד התחבורה הקנדי, מהלך שקודמים לו רק מעטים מקרב היצרניות הסיניות המתחרות.

שאיפות רכישה

לי הוסיפה כי BYD בוחנת גם רכישת יצרנית רכב מערבית קיימת, ממדינות אירופה, יפן או ארצות הברית. אף שלא ציינה שמות, דבריה מתיישבים עם הדיווחים לפיהם הן BYD והן Geely נכללו ברשימת המועמדים לרכישת מפעל משותף של ניסאן ומרצדס במקסיקו - מיקום אסטרטגי שיכול לאפשר ייצור בצפון אמריקה תחת הסכם הסחר USMCA. "אנחנו פתוחים לכל הזדמנות", הדגישה לי, אך הבהירה כי טרם התקבלו החלטות קונקרטיות.

התרחבות גלובלית מואצת

במקביל, BYD ממשיכה לבסס נוכחות באירופה: מפעל ההרכבה הראשון שלה לנוסעים מוקם כעת בהונגריה, והחברה בוחנת הקמת מפעל נוסף בטורקיה. בחודש פברואר 2026 לבדו ייצאה החברה למעלה מ–100 אלף כלי רכב חשמליים - לראשונה בהיקף העולה על מכירותיה בשוק המקומי. היעד הרשמי לשנת 2026 עומד על 1.3 מיליון כלי רכב ליצוא, עלייה של כ–24% לעומת השנה הקודמת.

לי נמנעה מלהתייחס לתוכניות לחדירה לשוק האמריקאי, שם מדיניות המכסים המחמירה והמתיחות הפוליטית מקשות על כניסת חברות סיניות. עם זאת, הקמת מפעל בקנדה עשויה להוות דרך עוקפת - שתקרב את BYD לשרשרת האספקה של צפון אמריקה, מבלי להיאלץ להתמודד ישירות עם מגבלות הסחר שמציב הממשל בוושינגטון.