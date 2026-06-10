זעזוע במערכת הפוליטית בארה"ב: גרהאם פלטנר, דמות קיצונית ביותר, זכה במועמדות המפלגה הדמוקרטית לסנאט מטעם מדינת מיין.

פלטנר, יוצא צבא בן 41 שמעולם לא כיהן בתפקיד ציבורי, הצליח לגרוף כ-72% מקולות המצביעים למרות שורה של שערוריות שחשפו צדדים אפלים בעברו.

במרכז הסערה עומדת חשיפת קעקוע על גופו המזוהה כסמל נאצי מובהק. פלטנר טען להגנתו כי השיג את הקעקוע מבלי להבין את משמעותו וכי דאג לכסות אותו בהמשך, אך הפרסום עורר זעם רב. בנוסף, נחשפו פוסטים ישנים שלו ברשתות החברתיות בהם השתמש בביטויים פוגעניים.

חמור מכך עבור הקהילה היהודית והתומכת בישראל, פלטנר התבטא בצורה קיצונית נגד המלחמה בעזה, כינה אותה "רצח עם" ואף שיבח את ארגון הטרור חמאס. למרות עמדות אלו והתנהלותו בעבר, שכללה גם התמכרות לאלכוהול, הוא זכה לגיבוי רחב מצד האגף הפרוגרסיבי במפלגה, ובראשם הסנאטורים ברני סנדרס ואליזבת וורן.

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כעת, פלטנר צפוי להתמודד בבחירות הכלליות בנובמבר מול הסנאטורית המכהנת סוזן קולינס מהמפלגה הרפובליקנית. הקרב במיין נחשב לקריטי עבור הדמוקרטים, המקווים להשיג שליטה בסנאט, אך בחירתו של מועמד עם עבר כה בעייתי מעוררת חששות כבדים בקרב גורמים מתונים במפלגה.