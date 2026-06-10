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דור הבינה

ה'איינשטיינים הקטנים' של מלניה: הנשק הסודי של ארה"ב למלחמת ה-AI

באירוע נוצץ הגברת הראשונה חושפת את הנשק הסודי של אמריקה במאבק על השליטה הטכנולוגית העולמי | האם דור העתיד של ארה"ב יצליח לעקוף את המעצמה הסינית שכבר השתלטה על ספסלי הלימודים? (חדשות בעולם)

מלניה טראמפ עם מצטייני הבינה מלאכותית של ארה"ב (צילום: משרד הגברת הראשונה)

הגברת הראשונה, מלניה טראמפ, אירחה השבוע בבית הלבן את טקס הסיום של "אתגר הבינה המלאכותית הנשיאותי".

בנאומה הדגישה טראמפ כי הבינה המלאכותית היא המפתח לשינוי יסודי של החברה, התעשיות ורשתות הביטחון החברתיות, וקראה לתלמידים לשמור על מעמדה המוביל של בעולם הטכנולוגי. "הבינה המלאכותית מעניקה לקהילות שלנו גישה לכמות המידע הגדולה ביותר שתועדה בהיסטוריה האנושית", הצהירה.

התוכנית, שהושקה באוגוסט 2025 בעקבות צו נשיאותי, משכה אליה למעלה מ-20,000 תלמידים מכל 50 המדינות, פורטו ריקו ובתי ספר צבאיים ב-10 מדינות ברחבי העולם.

התלמידים נדרשו לפתח פרויקטים מבוססי המטפלים באתגרים קהילתיים, החל מעזרי למידה ואפליקציות למניעת בריונות ועד למערכות ניווט מתוחכמות לכבדי ראייה וכלים לזיהוי חומרים מסוכנים.

מטרת האתגר היא לצייד כל ילד בכלים ובידע הנדרשים כדי להוביל בעידן הטכנולוגי החדש, בדומה לאופן שבו ארה"ב הובילה בעבר את עולם התעופה.

מלניה טראמפ עם מצטייני הבינה מלאכותית של ארה"ב (צילום: משרד הגברת הראשונה)

המאמץ האמריקאי המואץ הזה מהווה מענה ישיר לתחרות הטכנולוגית מול , שכבר שנים מטפחת דור של מומחי AI כחלק ממדיניות לאומית אסטרטגית.

בסין, לימודי הבינה המלאכותית הם חלק רשמי מתוכנית הלימודים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים, ובערים גדולות כמו בייג'ינג מדובר בלימודי חובה הכוללים זיהוי תמונה, למידת מכונה ופיתוח פרויקטים מעשיים כבר מגיל צעיר.

ארה"ב מבינה כעת שאיחור בבניית ה"תשתית האנושית" הזו עלול להוביל לאובדן היתרון האיכותי מול המערכת הסינית המשומנת, שכבר הטמיעה את ה-AI עמוק בתוך מערכת החינוך והתעשייה שלה.

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