הגברת הראשונה, מלניה טראמפ, אירחה השבוע בבית הלבן את טקס הסיום של "אתגר הבינה המלאכותית הנשיאותי".

בנאומה הדגישה טראמפ כי הבינה המלאכותית היא המפתח לשינוי יסודי של החברה, התעשיות ורשתות הביטחון החברתיות, וקראה לתלמידים לשמור על מעמדה המוביל של אמריקה בעולם הטכנולוגי. "הבינה המלאכותית מעניקה לקהילות שלנו גישה לכמות המידע הגדולה ביותר שתועדה בהיסטוריה האנושית", הצהירה.

התוכנית, שהושקה באוגוסט 2025 בעקבות צו נשיאותי, משכה אליה למעלה מ-20,000 תלמידים מכל 50 המדינות, פורטו ריקו ובתי ספר צבאיים ב-10 מדינות ברחבי העולם.

התלמידים נדרשו לפתח פרויקטים מבוססי AI המטפלים באתגרים קהילתיים, החל מעזרי למידה ואפליקציות למניעת בריונות ועד למערכות ניווט מתוחכמות לכבדי ראייה וכלים לזיהוי חומרים מסוכנים.

מטרת האתגר היא לצייד כל ילד בכלים ובידע הנדרשים כדי להוביל בעידן הטכנולוגי החדש, בדומה לאופן שבו ארה"ב הובילה בעבר את עולם התעופה.