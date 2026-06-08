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ראש קרב

עקשנות של ברזל: הרובוט איבד את ראשו - וקם להמשיך בקרב

בסין הושקה לאחרונה תחרות טכנולוגית ראשונה מסוגה בעולם, הבוחנת את עמידותם של רובוטים מתקדמים בתנאי קיצון | תיעוד יוצא דופן מהזירה מציג רגע שבו מכונה שהופלה ואיבדה את חלקה העליון, הצליחה לקום בכוחות עצמה ולהמשיך בפעולה (חדשות בעולם)

דו קרב רובוטים (צילום: מסך)

בסדרת מבחנים טכנולוגיים שנערכו בעיר שנזן, הציגו מהנדסים את היכולות המפתיעות של הדור הבא בעולם הרובוטיקה. במהלך "דו-קרב" מכני שנועד לבחון עמידות פיזית,

במהלך ההתמודדות, ביצע אחד הרובוטים תרגיל קרב המכונה "הכשלת רגליים" (leg sweep). המכה הייתה כה עוצמתית, שיריבו רובוט, מדגם T800, מעד ועוצמת החבטה גרמה ליחידת הראש שלו להינתק מהגוף.

למרות הנזק הכבד, הרובוט לא הושבת. בזכות מערכות שיווי משקל מתוחכמות וגידים מכניים עמידים, הוא הצליח להתרומם מהקרקע ולהמשיך להתייצב מול יריבו.

דו קרב ללא ראש
דו קרב ללא ראש| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המומחים מסבירים כי אירועים אלו אינם רק לתצוגה, אלא מהווים "שדה ניסויים" קשוח לשיפור רכיבים טכנולוגיים שמקצרים את זמני הפיתוח ב-30%.

המטרה הסופית של פיתוחים אלו היא לשלב בעתיד רובוטים הומנואידיים (דמויי אדם) במשימות סיוע בתעשייה, בעבודות בית ואף בעזרה לקשישים וחולים.

עם שוק שצפוי לצמוח לממדי ענק בשנים הקרובות, התיעוד הנוכחי מוכיח כי המכונות של המחר הופכות ליציבות ועמידות מאי פעם.

בינה מלאכותיתרובוטרובוטיםקרב איגרוףאהבת השם גורדון
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