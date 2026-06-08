עקשנות של ברזל: הרובוט איבד את ראשו - וקם להמשיך בקרב

דו קרב רובוטים ( צילום: מסך )

בסדרת מבחנים טכנולוגיים שנערכו בעיר שנזן, הציגו מהנדסים את היכולות המפתיעות של הדור הבא בעולם הרובוטיקה. במהלך "דו-קרב" מכני שנועד לבחון עמידות פיזית,

במהלך ההתמודדות, ביצע אחד הרובוטים תרגיל קרב המכונה "הכשלת רגליים" (leg sweep). המכה הייתה כה עוצמתית, שיריבו רובוט, מדגם T800, מעד ועוצמת החבטה גרמה ליחידת הראש שלו להינתק מהגוף. למרות הנזק הכבד, הרובוט לא הושבת. בזכות מערכות שיווי משקל מתוחכמות וגידים מכניים עמידים, הוא הצליח להתרומם מהקרקע ולהמשיך להתייצב מול יריבו.

דו קרב ללא ראש - צילום: רשתות חברתיות דו קרב ללא ראש | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31

המומחים מסבירים כי אירועים אלו אינם רק לתצוגה, אלא מהווים "שדה ניסויים" קשוח לשיפור רכיבים טכנולוגיים שמקצרים את זמני הפיתוח ב-30%.

המטרה הסופית של פיתוחים אלו היא לשלב בעתיד רובוטים הומנואידיים (דמויי אדם) במשימות סיוע בתעשייה, בעבודות בית ואף בעזרה לקשישים וחולים.

עם שוק שצפוי לצמוח לממדי ענק בשנים הקרובות, התיעוד הנוכחי מוכיח כי המכונות של המחר הופכות ליציבות ועמידות מאי פעם.