תמונה מארוחת ערב משותפת עם הנשיא טראמפ והגברת הראשונה, מלניה, באחוזת מאר-א-לאגו. ( צילום: העמוד הרשמי של מאסק )

בסרטון שהפך לוויראלי בימים האחרונים, נראה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כשהוא משוחח עם עיתונאים על סיפון ה"אייר פורס 1". במהלך השיחה, בחר טראמפ להחמיא לידידו-יריבו משכבר הימים, אילון מאסק, בצורה ייחודית:

"אילון נהדר. אני אומר עליו שהוא 80% סופר-גאון ו-20% הוא טועה, אבל הוא בחור טוב עם כוונות טובות". התבטאות זו מגיעה לאחר תקופה ממושכת של עליות ומורדות חדות ביחסים בין השניים. טראמפ הדגיש כי למרות ה"טעויות" של מאסק, הוא רואה בו אדם ערכי. הסימן המובהק ביותר להפשרת היחסים הגיע בסוף שבוע שעבר כאשר מאסק פרסם ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) תמונה מארוחת ערב משותפת עם הנשיא טראמפ והגברת הראשונה, מלניה, באחוזת מאר-א-לאגו. מאסק ליווה את התמונה בכיתוב האופטימי: "הייתה ארוחת ערב מקסימה... 2026 הולכת להיות מדהימה!".

תמונה מארוחת ערב משותפת עם הנשיא טראמפ והגברת הראשונה, מלניה, באחוזת מאר-א-לאגו. ( צילום: העמוד הרשמי של מאסק )

מפגש זה מסמן סיום רשמי לסכסוך מר שליווה את שנת 2025. במהלך אותה תקופה, מאסק מתח ביקורת חריפה על מדיניותו של טראמפ ואף קרא להדחתו מתפקידו בעקבות אזכורים לכאורה של טראמפ במסמכי ג'פרי אפשטיין.

מה באמת עומד מאחורי הקאמבק?

החזרה של אילון מאסק אל חיקו של דונלד טראמפ איננה רק סיפור אישי של פיוס, אלא מהלך עם השלכות כלכליות מרחיקות לכת, במיוחד עבור טסלה.

במוקד עומדת הקלה רגולטורית אפשרית: ממשל טראמפ מקדם כבר כעת גישה מקלה יותר כלפי רכבים אוטונומיים, מה שעשוי לאפשר לטסלה לפרוס את מערך הרובוטקסי שלה ברחבי ארה״ב בצורה מהירה ופחות מסורבלת בירוקרטית.

במקביל, מדיניות הסחר של טראמפ, שמתמקדת בחיזוק הייצור המקומי ובהטלת מכסים על יבוא, עשויה לשמש חומת מגן עבור טסלה מול מתחרות זרות אגרסיביות כמו BYD הסינית.

גם בזירה הפוליטית התמונה ברורה: מאסק, שבעבר החזיק בקשר ישיר עם הבית הלבן ואף הוביל יוזמות להתייעלות ממשלתית במסגרת DOGE לפני שפרש, מוצא עצמו שוב עם ערוץ פתוח למוקדי קבלת ההחלטות בוושינגטון, מה שמעצים את יכולת ההשפעה שלו על מדיניות עתידית.

למרות שהקשר בין השניים ידע עליות ומורדות, בריטואל מוכר, נראה שהפעם האינטרס המשותף סביב חדשנות טכנולוגית וחיזוק העוצמה הכלכלית האמריקאית מצליח לגבור על המתחים מהעבר.